Политика

РБКРБККремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «РИА Новости». При этом Кремль считает «сверхблизкое сближение» двух стран маловероятным.
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В Кремле отношения Белоруссии и США считают их суверенным правом

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:20

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Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

РБК06:10

Песков назвал маловероятным «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

RT на русском05:45

Кремль не считает визит Помпео в Минск свидетельством «быстрого сближения» Белоруссии и США

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Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Белоруссии и США

ТАСС05:34

Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США

Lenta.ru05:21

В Кремле отношения Белоруссии и США считают их суверенным правом

РИА Новости05:20
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
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Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
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Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»

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Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
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Происшествия

Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

RT на русском 05:37
Игры

CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077

CyberSport.ru вчера в 07:42
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Происшествия

Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде

РИА Новости 05:58
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Политика

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Эхо Москвы 04:30
Происшествия

Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Российская газета 03:17
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Здоровье

Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
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Фёдор Емельяненко может провести ещё один бой, но его семья против

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
Pravda.Ru 01:56
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Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Происшествия

80 тысяч владимирцев остались без тепла

В городе Владимире из-за прорыва магистрального водопровода 83 тысячи человек остались без горячей воды и отопления с вечера 2 февраля, сообщил портал «Зебра-ТВ».
REGNUM 04:28
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
Политика

Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
Российская газета 05:45
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

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Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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Екатерина Климова опубликовала свое фото в 18-летнем возрасте

Екатерина Климова опубликовала в Instagram фото 24-летней давности. На снимке изображена актриса в 18-летнем возрасте.
Pravda.Ru 05:44
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МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
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Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
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Обнаружен новый способ передачи коронавируса

Китайские ученые обнаружили следы нового коронавируса в фекалиях некоторых инфицированных пациентов, что, возможно, указывает на дополнительный способ передачи болезни.
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Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
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Карпин поблагодарил всех за поздравления с днем рождения

Футболисты нашего клуба подарили Валерию Карпину на день рождения модный рюкзак.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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