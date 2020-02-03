Политика

РБКРБККремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «РИА Новости». При этом Кремль считает «сверхблизкое сближение» двух стран маловероятным.
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В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:20

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Песков назвал маловероятным «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

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Известия05:55

Кремль не считает визит Помпео в Минск свидетельством «быстрого сближения» Белоруссии и США

Коммерсантъ05:54

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

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Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Белоруссии и США

ТАСС05:34

Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США

Lenta.ru05:21

В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

РИА Новости05:20
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 09:18, Ашберн
Экономика

Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

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Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

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В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей

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Car.ru 06:34
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
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Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

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Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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В опубликованной аудиозаписи Херд призналась, что действительно била Деппа руками, а также кидала в него сковороды и кастрюли, однако она не считает это избиением.
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Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

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«Амур» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал»

Хоккеисты хабаровского "Амура" победили владивостокский "Адмирал" и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
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Армия и оружие

Эксперты напомнили о выдающихся характеристиках 50-летнего МиГ-17

Около 70 лет назад в воздух поднялся первый прототип истребителя МиГ-17, созданного в СССР.
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Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
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В России ужесточат штрафы за превышение скорости

Штрафы за превышение скорости в России увеличатся и будут начинаться от 3 тысяч рублей.
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ПК-корпус Antec P82 Flow выполнен в строгом стиле

Компания Antec анонсировала компьютерный корпус P82 Flow, позволяющий создать настольную систему игрового уровня на основе материнской платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX.
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Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
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ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
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У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

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В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

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Луис Адриано заявил, что не хотел уходить из «Спартака»

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Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
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