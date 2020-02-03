Политика
РБККремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «РИА Новости». При этом Кремль считает «сверхблизкое сближение» двух стран маловероятным.
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В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:20
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Экономика
Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Путин предоставил гражданство РФ бразильскому игроку в мини-футбол
Наука
Эксперимент Borexino публикует новые данные по геонейтрино
Ученые, входящие в состав коллаборации Borexino, опубликовали новые результаты измерений потоков геонейтрино, идущих из недр Земли.
Космос
Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца
Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
Политика
Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
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Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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«Рубин» потерпел первое поражение на зимних сборах
Авто
В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей
Всего за 349 тысяч рублей любой желающий может стать владельцем нового автомобиля, который имеет двигатель на 0,8 литров.
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Общество
Умер глава Олонецкого района Карелии
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась в избиении Джонни Деппа сковородой
В опубликованной аудиозаписи Херд призналась, что действительно била Деппа руками, а также кидала в него сковороды и кастрюли, однако она не считает это избиением.
Хоккей
«Амур» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал»
Хоккеисты хабаровского "Амура" победили владивостокский "Адмирал" и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
Армия и оружие
Эксперты напомнили о выдающихся характеристиках 50-летнего МиГ-17
Около 70 лет назад в воздух поднялся первый прототип истребителя МиГ-17, созданного в СССР.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Общество
В России ужесточат штрафы за превышение скорости
Штрафы за превышение скорости в России увеличатся и будут начинаться от 3 тысяч рублей.
Гаджеты
ПК-корпус Antec P82 Flow выполнен в строгом стиле
Компания Antec анонсировала компьютерный корпус P82 Flow, позволяющий создать настольную систему игрового уровня на основе материнской платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.