Политика

РБКРБККремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «РИА Новости». При этом Кремль считает «сверхблизкое сближение» двух стран маловероятным.
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В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:20

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Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

РБК06:10

Песков оценил визит Майка Помпео в Белоруссию

Известия05:55

В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

РИА Новости05:20

Песков назвал маловероятным «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

RT на русском05:45

Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Белоруссии и США

ТАСС05:34

Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США

Lenta.ru05:21

Кремль не считает визит Помпео в Минск свидетельством «быстрого сближения» Белоруссии и США

Коммерсантъ05:54
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Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

Вести.Ru 05:59
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости 05:57
Армия и оружие

Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии

3 февраля на севере Сирии в районе пограничного города Кобани должно было состояться совместное российско-турецкое патрулирование местности.
Российский Диалог 05:17
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Технологии

ФАС хочет удалять программы Apple, Google и Microsoft

Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства, — сообщает «Коммерсант».
News.ru 01:51
Происшествия

Студент-медик спас женщину с перерезанным горлом в Барнауле

Пьяные посиделки пары в Барнауле закончились поножовщиной. Мужчина перерезал любимой женщине горло.
Телеканал 360° 05:53
Экономика

В бюджете Саратова нашли деньги на ремонт «важнейшей дороги»

"Источники финансирования дефицита бюджета предлагается увеличить на 66,7 млн рублей за счет остатков бюджетных средств", – добавил чиновник.
Взгляд-инфо 04:35
Общество

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
РБК 05:15
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников.
РИА Новости 02:33
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Авто

Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД

Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.
Автоновости дня 01 февраля в 23:23
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Футбол

Это’О рассказал об упущенных возможностях «Анжи»

По словам игрока, регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю.
Известия вчера в 19:51
Армия и оружие

В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома

Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, повреждены два жилых дома.
ИА Новороссия 03:56
Культура

Шнуров в стихах высмеял партию Прилепина и Охлобыстина

Мойка78 вчера в 22:19
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Здоровье

Во всех школах Ульяновска объявлен карантин

По информации ульяновского городского управления образования учебный процесс будет приостановлен на неделю, начиная с 4 февраля.
Mosaica.ru 07:28
Здоровье

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.
Интерфакс 02:36
Единоборства

Фёдор Емельяненко может провести ещё один бой, но его семья против

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
Pravda.Ru 01:56
Политика

Китай обвинил США в «развязывании паники» из-за коронавируса

Соединенные Штаты намеренно «раздувают панику» из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV и эвакуируют своих граждан с территории Китая, вместо того чтобы предложить Пекину существенную помощь в борьбе с распространением ранее неизвестной пневмонии.
РБК 07:32
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес

Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.
Пятый канал 03:53
Общество

Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Музыка

Лепс поддержал кандидатуру Панайотова на Евровидении

ФАН вчера в 11:35
Общество

В аэропорту Мадрида приостановили вылеты из-за беспилотников

Международный аэропорт имени Адольфо Суареса в Мадриде (Испания) временно приостановил свою работу из-за полетов дронов в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос (ВПП).
РБК 07:37
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 01 февраля в 11:56
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