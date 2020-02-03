Политика

РБКРБККремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «РИА Новости». При этом Кремль считает «сверхблизкое сближение» двух стран маловероятным.
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В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:20

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Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

РБК06:10

Кремль не считает визит Помпео в Минск свидетельством «быстрого сближения» Белоруссии и США

Коммерсантъ05:54

Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Белоруссии и США

ТАСС05:34

Песков назвал маловероятным «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

RT на русском05:45

Кремль не считает, что Минск и Вашингтон быстро сближаются

REGNUM06:21

Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США

Lenta.ru05:21

В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

РИА Новости05:20
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва 01 февраля в 14:40
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Общество

S7 с 4 февраля полностью останавливает полеты в Китай и Гонконг

Российская авиакомпания S7 Airlines на фоне распространения коронавируса с 4 февраля по 28 марта полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг, сообщает пресс-служба компании.
Авторадио 05:24
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
Известия 03:45
Армия и оружие

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в районе Идлиба

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник по телефону ситуацию в Идлибе и подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по нормализации обстановки в этом районе.
ТАСС 10:38
Общество

Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест".
ТАСС 10:30
Гаджеты

BlackBerry прекратит свое существование

В заявлении говорится, что в этом году мобильный бренд BlackBerry прекратит свое существование.
Lenta.ru 10:38
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Lenta.ru 10:02
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:41
Гаджеты

Обновление KB4532695 для Windows 10 может вызывать BSoD и сбои звука

У некоторых пользователей обновление вызвало «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) и проблемы со звуком.
3DNews 03:07
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Авто

Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Известия 09:52
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Секрет фирмы 02:47
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Футбол

Лисин: Скорее всего, на турнире в Катаре Шюррле уже не сыграет

Травму полузащитник получил в матче первого тура кубка «Матч Премьер», в котором «Спартак» встречался с «Ростовом» (2:1). Футболиста поменяли в конце первого тайма.
LiveSport.ru 10:08
Кино

Историческая драма «1917» стала триумфатором британской премии BAFTA

Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса стала триумфатором 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
ТАСС вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Единоборства

Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 02:33
Шоу-бизнес

Мать Тимати объяснила свое отношение к Анастасии Решетовой

Мать рэпера Тимати выразила свое отношение к его возлюбленной, модели Анастасии Решетовой. Об этом она рассказала в социальных сетях.
Вечерняя Москва 01:14
Здоровье

Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
iReactor 08:10
Футбол

Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»

По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Lenta.ru 10:33
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опозорилась на выступлении в Ростове-на-Дону

После выступления певицы многие отмечали, что звезда пела под фонограмму, не попадая в такт, и тем самым опозорилась.
КП - Ростов-на-Дону 05:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
News.ru 01 февраля в 13:34
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
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