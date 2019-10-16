Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 16 октября.
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По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, отказ от ранее взятых обязательств, поставленных подписей, пока непонятно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 06:35
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Киевская неожиданность. Кремль оценил призыв Украины распустить ЛНР и ДНР
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