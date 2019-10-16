Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о «новых вводных» с украинской стороны.

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Политика ФСБ сообщила о предотвращении 39 терактов за год С начала года в России были предотвращены 39 терактов в различных регионах, ликвидированы 32 террориста, пресечена деятельность 49 террористических ячеек, продолжил директор ФСБ.

Шоу-бизнес Миранда Керр рассекретила имя третьего ребенка Фото вышитого на приданом малыша имени «Майлз» красавица опубликовала у себя в Instagram. — подписала кадр Керр.

Экономика «Лукойл» решил раздать больше денег Нефтяная компания «Лукойл» на своем сайте объявила о корректировке дивидендной политики, которая с учетом дополнительных обстоятельств должна привести к росту выплат.

Общество Дженнифер Энистон завела Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.

Общество Медведев призвал узнать, почему в 17 регионах выросла смертность в ДТП "К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло, и в причинах этого нужно детально разобраться", - отметил премьер.

Происшествия Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.

Происшествия Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Общество Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.

Киберспорт Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.

Экономика Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.

Происшествия В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.