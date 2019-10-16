Политика
КоммерсантъКремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о «новых вводных» с украинской стороны.
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«Кучма развязал себе руки». Экс-советник президента оценил ход с роспуском ДНР и ЛНР
Национальная служба новостей07:18
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Армия и оружие
Военная полиция России приступила к патрулированию в Манбидже
Журналистская правда 02:50
Общество
Пластический хирург назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире
Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин среди знаменитостей.
Salt Mag 09:28
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Общество
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Напомним, президент России Владимир Путин приостановил воздушное сообщение с Грузией 8 июля 2018 года после антироссийских митингов в стране.
Сусанин 09:45
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Политика
Глава ДНР предложил демонтировать «больную государственность Украины»
Накануне Киев потребовал «распустить» ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений.
ИА Новороссия 07:54
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Авто
Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe 13 октября в 04:45
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Космос
NASA показало скафандры для полетов на Луну и Марс
Общественное телевидение России 03:51
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Политика
Греческая церковь подтвердила признание «новой церкви» Украины
Автокефалию "новой церкви" Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви.
Вести.Ru 04:05
Политика
Политолог: Москва расширяет сферу интересов на Ближнем Востоке
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию расширяет сферу интересов официальной Москвы на Ближнем Востоке, и, несмотря на то, что Саудовская Аравия, ОАЭ и страны Персидского Залива имеют прозападную ориентацию, они заинтересованы в сотрудничестве с Россией, заявил Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.
Sputnik Азербайджан 02:00
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Спорт
Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство
Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство.
Газета.Ru 08:55
Киберспорт
Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq
Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
CyberSport.ru 04:17
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Astera вчера в 12:14
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 вчера в 11:07
Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.
3DNews 09:15
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
Коллективу медучреждения, в составе двух врачей и 43 человек среднего медицинского персонала, предложили работу в других отделениях областного противотуберкулезного диспансера с сохранением заработной платы и доставкой до места работы.
REGNUM 14 октября в 04:37
Политика
В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ
В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Происшествия
В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25