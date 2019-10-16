Политика

КоммерсантъКоммерсантъКремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о «новых вводных» с украинской стороны.
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Экс-советник Кучмы отреагировал на слова о «роспуске» ДНР и ЛНР

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Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

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Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
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Греческая церковь подтвердила признание «новой церкви» Украины

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Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию расширяет сферу интересов официальной Москвы на Ближнем Востоке, и, несмотря на то, что Саудовская Аравия, ОАЭ и страны Персидского Залива имеют прозападную ориентацию, они заинтересованы в сотрудничестве с Россией, заявил Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.
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Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
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Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

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BMW представила седан 2-Series Gran Coupe

BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.
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В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
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