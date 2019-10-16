Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о «новых вводных» с украинской стороны.

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Общество Пластический хирург назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин среди знаменитостей.

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение» Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".

Общество Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".

Общество Россия восстановила авиасообщение с Грузией Напомним, президент России Владимир Путин приостановил воздушное сообщение с Грузией 8 июля 2018 года после антироссийских митингов в стране.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Политика Глава ДНР предложил демонтировать «больную государственность Украины» Накануне Киев потребовал «распустить» ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Авто Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.

Политика Греческая церковь подтвердила признание «новой церкви» Украины Автокефалию "новой церкви" Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви.

Политика Политолог: Москва расширяет сферу интересов на Ближнем Востоке Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию расширяет сферу интересов официальной Москвы на Ближнем Востоке, и, несмотря на то, что Саудовская Аравия, ОАЭ и страны Персидского Залива имеют прозападную ориентацию, они заинтересованы в сотрудничестве с Россией, заявил Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Спорт Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство.

Киберспорт Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.

Гаджеты Google представил новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.

Наука Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.

Авто BMW представила седан 2-Series Gran Coupe BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.

Общество В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер Коллективу медучреждения, в составе двух врачей и 43 человек среднего медицинского персонала, предложили работу в других отделениях областного противотуберкулезного диспансера с сохранением заработной платы и доставкой до места работы.

Политика В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.