МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», посол пообещал, что на обратный рейс в Москву ее проводят сотрудники российского консульства. Посольство направило Госдепартаменту ноту протеста в связи с задержанием и допросом депутата.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Экономика В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.

Музыка На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.

Экономика Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.

Происшествия Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Гаджеты Intel снизила цены на процессоры девятого поколения Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.

Общество В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.

Экономика В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.

Армия и оружие Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и «нанести решающий удар» Президент США Дональд Трамп после решения о выводе американских войск с севера Сирии заявил, что США могут вернуться обратно и "нанести решающий удар".

Транспорт Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

Здоровье В РПЦ разъяснили отношение к абортам В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.

Политика Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается почти за 140 тысяч долларов Инновационный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается на Tmall почти за 140 тысяч долларов.

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Религия РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.

Общество Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Происшествия СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.

Политика Киевский таксист отказался везти Порошенко Водитель такси в Киеве отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера» на майдане Незалежности (площади Независимости), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Здоровье Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.