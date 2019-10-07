Политика

РБКРБККремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР

Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», посол пообещал, что на обратный рейс в Москву ее проводят сотрудники российского консульства. Посольство направило Госдепартаменту ноту протеста в связи с задержанием и допросом депутата.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:01

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Кремль прокомментировал задержание и допрос депутата Госдумы в США

Ведомости06:12

Песков назвал неприемлемым задержание в США депутата Юмашевой

Московский Комсомолец06:24

Песков назвал тревожной ситуацию с задержанием в США депутата Юмашевой

Известия06:21

Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Юмашевой в США

Коммерсантъ06:19

Кремль считает неприемлемым задержание и допрос в США депутата Юмашевой

ТАСС06:30

Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР

РБК06:08

В Кремле прокомментировали допрос депутата Госдумы в аэропорту США

RT на русском06:06
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Кино

В столице завершен Comic Con Russia 2019

Molnet.ru 04:25
Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости 08:20
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Экономика

В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам

Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Регион 64 08:10
Музыка

На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском

В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
РЕН ТВ 04 октября в 12:51
Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Происшествия

Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД

Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.
Вести.Ru 11:16
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Гаджеты

Intel снизила цены на процессоры девятого поколения

Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Общество

В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Экономика

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Армия и оружие

Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и «нанести решающий удар»

Президент США Дональд Трамп после решения о выводе американских войск с севера Сирии заявил, что США могут вернуться обратно и "нанести решающий удар".
РИА Новости 11:39
Происшествия

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

Ведомости 07:37
Транспорт

Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города

Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса.
РБК 11:45
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников

Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Здоровье

В РПЦ разъяснили отношение к абортам

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Век 03:17
Политика

В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов

ФАН 05 октября в 11:02
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика

Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается почти за 140 тысяч долларов

Инновационный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается на Tmall почти за 140 тысяч долларов.
UfaTime.ru 05 октября в 16:22
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Авто

Названы самые популярные машины россиян старше 55 лет

SpeedMe вчера в 10:43
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Религия

РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя

В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Общество

Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Происшествия

СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара

Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Политика

Киевский таксист отказался везти Порошенко

Водитель такси в Киеве отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера» на майдане Незалежности (площади Независимости), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
BFM.ru вчера в 17:30
Здоровье

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.
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Авто

Tesla установила рекорд продаж электромобилей

В третьем квартале 2019 года продажи Tesla Model 3 составили 79 тыс. 600 машин.
Экономика сегодня 05 октября в 07:37
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Инга Альбертовна Юмашева
Российский депутат
Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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