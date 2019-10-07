Политика
РБККремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР
Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», посол пообещал, что на обратный рейс в Москву ее проводят сотрудники российского консульства. Посольство направило Госдепартаменту ноту протеста в связи с задержанием и допросом депутата.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.РИА Новости06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 12:00, Ашберн
Кино
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Molnet.ru 04:25
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости 08:20
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Экономика
В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам
Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Регион 64 08:10
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
РЕН ТВ 04 октября в 12:51
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Происшествия
Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД
Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.
Вести.Ru 11:16
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Армия и оружие
Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и «нанести решающий удар»
Президент США Дональд Трамп после решения о выводе американских войск с севера Сирии заявил, что США могут вернуться обратно и "нанести решающий удар".
РИА Новости 11:39
Транспорт
Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города
Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса.
РБК 11:45
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Век 03:17
Политика
В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов
ФАН 05 октября в 11:02
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается почти за 140 тысяч долларов
Инновационный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается на Tmall почти за 140 тысяч долларов.
UfaTime.ru 05 октября в 16:22
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Авто
Названы самые популярные машины россиян старше 55 лет
SpeedMe вчера в 10:43
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Политика
Киевский таксист отказался везти Порошенко
Водитель такси в Киеве отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера» на майдане Незалежности (площади Независимости), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
BFM.ru вчера в 17:30
Здоровье
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.
BFM.ru 11:04
Авто
Tesla установила рекорд продаж электромобилей
В третьем квартале 2019 года продажи Tesla Model 3 составили 79 тыс. 600 машин.
Экономика сегодня 05 октября в 07:37