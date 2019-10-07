Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке
В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Депутат Инга Юмашева прибыла в Сан-Франциско после допроса в аэропорту Нью-Йорка
Говорит Москвавчера в 04:28
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Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Политика
Зеленский предложил упростить порядок въезда в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения.
News.ru 06:07
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском 06:23
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Политика
На Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году
Украинская прокуратура завела дело о похищении и незаконном перемещении через границу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по его личному заявлению, сообщила пресс-служба ведомства на Facebook.
РИА Новости 05:13
Происшествия
Заключенный в соликамской колонии забрался на камерную вышку
Осужденный, отбывающий наказание в пермской исправительной колонии №9 Соликамска, забрался на вышку, требуя встречи с представителем прокуратуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
РИА Новости 05:39
Общество
В РПЦ попросили «10 лет и полномочия» для повышения рождаемости
Протоиерей Димитрий (Смирнов) выразил готовность решить демографическую проблему России и захотел «10 лет и полномочия».
Lenta.ru 07:04
Общество
Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву
К выходным в столице ожидается потепление, а на следующей неделе в Москву придется сентябрьское тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:19
Происшествия
Экс-руководство рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков
Российская газета 05:07
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Авто
Aston Martin впервые показал родстер Vantage
Компания Aston Martin опубликовала первые фотографии Vantage в кузове родстер.
Motor 04:27
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Политика
В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.
Наша версия вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Муж Лолиты закрутил роман с косметологом
Ни Лолита Милявская, ни Дмитрий Иванов не называли причину своего развода.
Утро.ru 07:10
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие
Сверхмощный истребитель Су-57 получил новый «цифровой» камуфляж
Помимо прочего, производители Су-57 трансформируют камуфляж истребителя.
Экономика сегодня 05 октября в 06:32
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Экономика
МЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году
По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту.
Газета.Ru 04:23
Футбол
Валерий Карпин: У «Ростова» есть свои «усы надежды»
Фото под популярным в прошлом году тэгом тренер выложил после разгромной победы над ЦСКА (3:1). — Красавчики Эльдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в четырех прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал в посте Карпин.
Donday.ru 04:01
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM вчера в 09:41
Авто
Названы самые популярные автомобили россиян старше 55 лет
Новые автомобили вчера в 23:38
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40