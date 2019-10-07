Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Кремль считает неприемлемым задержание и допрос в США депутата Юмашевой

ТАСС06:30

Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Юмашевой в США

Коммерсантъ06:19

В Кремле прокомментировали допрос депутата Госдумы в аэропорту США

RT на русском06:06

Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР

РБК06:08

В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

РИА Новости06:01

ФБР отреагировало на допрос депутата Госдумы в США

URA.Ruвчера в 14:15

Депутат Инга Юмашева прибыла в Сан-Франциско после допроса в аэропорту Нью-Йорка

Говорит Москвавчера в 04:28
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Политика

На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Политика

Зеленский предложил упростить порядок въезда в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения.
News.ru 06:07
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия

Рассекречены документы о массовом убийстве детей нацистами

Lenta.ru 06:47
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском 06:23
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика

Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Политика

На Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Украинская прокуратура завела дело о похищении и незаконном перемещении через границу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по его личному заявлению, сообщила пресс-служба ведомства на Facebook.
РИА Новости 05:13
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Происшествия

Заключенный в соликамской колонии забрался на камерную вышку

Осужденный, отбывающий наказание в пермской исправительной колонии №9 Соликамска, забрался на вышку, требуя встречи с представителем прокуратуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
РИА Новости 05:39
Общество

В РПЦ попросили «10 лет и полномочия» для повышения рождаемости

Протоиерей Димитрий (Смирнов) выразил готовность решить демографическую проблему России и захотел «10 лет и полномочия».
Lenta.ru 07:04
Общество

Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву

К выходным в столице ожидается потепление, а на следующей неделе в Москву придется сентябрьское тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:19
Происшествия

Экс-руководство рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков

Российская газета 05:07
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Спорт

Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом

Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Авто

Aston Martin впервые показал родстер Vantage

Компания Aston Martin опубликовала первые фотографии Vantage в кузове родстер.
Motor 04:27
Космос

Ученые признали уничтожение астероида ядерной бомбой безопасным

РИА Новости 05:48
Происшествия

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Политика

В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.
Наша версия вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Муж Лолиты закрутил роман с косметологом

Ни Лолита Милявская, ни Дмитрий Иванов не называли причину своего развода.
Утро.ru 07:10
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие

Сверхмощный истребитель Су-57 получил новый «цифровой» камуфляж

Помимо прочего, производители Су-57 трансформируют камуфляж истребителя.
Экономика сегодня 05 октября в 06:32
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Экономика

МЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году

По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту.
Газета.Ru 04:23
Футбол

Валерий Карпин: У «Ростова» есть свои «усы надежды»

Фото под популярным в прошлом году тэгом тренер выложил после разгромной победы над ЦСКА (3:1). — Красавчики Эльдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в четырех прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал в посте Карпин.
Donday.ru 04:01
Политика

В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM вчера в 09:41
Авто

Названы самые популярные автомобили россиян старше 55 лет

Новые автомобили вчера в 23:38
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
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Инга Альбертовна Юмашева
Российский депутат
Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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