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Политика Зеленский предложил упростить порядок въезда в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.

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Политика На Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году Украинская прокуратура завела дело о похищении и незаконном перемещении через границу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по его личному заявлению, сообщила пресс-служба ведомства на Facebook.

Происшествия Заключенный в соликамской колонии забрался на камерную вышку Осужденный, отбывающий наказание в пермской исправительной колонии №9 Соликамска, забрался на вышку, требуя встречи с представителем прокуратуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Общество В РПЦ попросили «10 лет и полномочия» для повышения рождаемости Протоиерей Димитрий (Смирнов) выразил готовность решить демографическую проблему России и захотел «10 лет и полномочия».

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Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

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