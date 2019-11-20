Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться.

Ранее в МИД России заявили, что вопрос о территориальных претензиях Эстонии к России окончательно закрыт. Напомним, председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что РФ "должна вернуть" якобы захваченные у этой страны территории. В Кремле назвали это высказывание неприемлемым.

Наука Медитацию с электростимуляцией испытали на людях Для тестирования новой технологии ученые провели испытания на 31 человеке, каждый из которых мог самостоятельно управлять устройством для электрической стимуляции мозга до двух раз в день во время практики медитации.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Политика Моралес заявил о намерении вернуться в Боливию Бывший боливийский лидер Эво Моралес заявил о намерении вернуться на родину в случае получения гарантий безопасности от временного правительства.

Наука Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.

Политика США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2» Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.

Экономика В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.

Экономика Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.