Политика
Life.ruВ Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
Ранее в МИД России заявили, что вопрос о территориальных претензиях Эстонии к России окончательно закрыт. Напомним, председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что РФ "должна вернуть" якобы захваченные у этой страны территории. В Кремле назвали это высказывание неприемлемым.
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Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 05:45
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