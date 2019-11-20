Политика

Life.ruLife.ruВ Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии

Ранее в МИД России заявили, что вопрос о территориальных претензиях Эстонии к России окончательно закрыт. Напомним, председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что РФ "должна вернуть" якобы захваченные у этой страны территории. В Кремле назвали это высказывание неприемлемым.
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Дмитрий Песков
Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 05:45

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