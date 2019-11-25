Политика

РБКРБККремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов

Песков предложил дождаться данных от социологических служб, отметив, что обычная для России реакция не ассоциируется только с текущим годом. «Поэтому интересна будет та цифра, которую социологи готовы предложить на наш суд», — сказал пресс-секретарь президента.
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с чего всё началось

Против мусора, за врачей, шамана и выборы

Социологи готовы объявить 2019 год лидером по количеству уличных акций в стране В третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.
Коммерсантъвчера в 17:44

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В Кремле не отмечают роста протестной активности в 2019 году

Известия05:32

Кремль не отмечает роста протестной активности в России в текущем году

ТАСС04:31

Кремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов

РБК04:57

В Кремле не считают 2019 год лидером по числу протестных акций

РИА Новости04:45

Кремль не заметил роста протестной активности в России

Коммерсантъ04:37

Песков отказался комментировать данные о рекордной протестной активности россиян

Интерфакс05:06

В 2019 году в России прошло рекордное количество акций протеста

Дождь03:42
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Общество

Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Известия 07:52
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Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом.
BFM.ru 05:06
Происшествия

Суд в Москве вынес приговор избивавшему ученицу репетитору по музыке

РБК 07:15
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Росконтроль провел исследование краковской колбасы

Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
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Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
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«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
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К дебюту готовится новый Nissan X-Trail

В Сети появилось множество снимков вседорожника Nissan Rogue нового поколения, который известен в России под названием X-Trail.
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Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
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Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
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В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
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Кино

Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном

Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
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Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Бывший оперуполномоченный УВД по Западному административному округу Акбар Сергалиев, уволенный после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, перешел на работу в сеть алкомаркетов «Красное и белое», сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
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Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на премии «Нового радио»

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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
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Илон Маск представил электрический пикап Tesla Cybertruck

Как сказал глава Tesla Илон Маск, корпус пикапа сделан точно из такой же прочной пуленепробиваемой стали, что и космический корабль SpaceX Starship.
Плюс один +1 22 ноября в 03:45
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Юрий Сёмин рассказал о травмах в «Локомотиве»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в преддверии встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" отметил, что из-за интенсивных нагрузок клуб столкнулся с проблемами травматизма.
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Экс-глава Чехова Марина Кононова из суда ушла домой

Глава подмосковного Чехова Марина Кононова, обвиняемая в мошенничестве, покидает суд без наручников.
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Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
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Происшествия

Воздушная гимнастка упала из-под купола цирка в Белгороде

Несчастный случай произошёл сегодня, 24 ноября, во время выступления цирка "Империал", приехавшего в областной центр на гастроли из Санкт-Петербурга.
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Путин призвал «терзать и трясти» чиновников по острым вопросам

Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться жалоб граждан, а самостоятельно поднимать острые вопросы, добиваться справедливости на местах.
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Определены главные пять компонентов для здоровой и долгой жизни

Российские ученые из Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ обнаружили пять главных компонентов здоровья, сообщил iReactor.
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

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Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
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