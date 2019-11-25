Политика
РБККремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов
Песков предложил дождаться данных от социологических служб, отметив, что обычная для России реакция не ассоциируется только с текущим годом. «Поэтому интересна будет та цифра, которую социологи готовы предложить на наш суд», — сказал пресс-секретарь президента.
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с чего всё началось
Социологи готовы объявить 2019 год лидером по количеству уличных акций в стране В третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.Коммерсантъвчера в 17:44
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Общество
Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области
Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом.
Общество
Росконтроль провел исследование краковской колбасы
Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
Футбол
Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»
Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Политика
Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС
Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой.
Авто
В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Авто
К дебюту готовится новый Nissan X-Trail
В Сети появилось множество снимков вседорожника Nissan Rogue нового поколения, который известен в России под названием X-Trail.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Происшествия
Уволенный из-за дела Голунова оперативник перешел на работу в «Красное и белое»
Бывший оперуполномоченный УВД по Западному административному округу Акбар Сергалиев, уволенный после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, перешел на работу в сеть алкомаркетов «Красное и белое», сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на премии «Нового радио»
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Авто
Илон Маск представил электрический пикап Tesla Cybertruck
Как сказал глава Tesla Илон Маск, корпус пикапа сделан точно из такой же прочной пуленепробиваемой стали, что и космический корабль SpaceX Starship.
Футбол
Юрий Сёмин рассказал о травмах в «Локомотиве»
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в преддверии встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" отметил, что из-за интенсивных нагрузок клуб столкнулся с проблемами травматизма.
Происшествия
Экс-глава Чехова Марина Кононова из суда ушла домой
Глава подмосковного Чехова Марина Кононова, обвиняемая в мошенничестве, покидает суд без наручников.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Происшествия
Воздушная гимнастка упала из-под купола цирка в Белгороде
Несчастный случай произошёл сегодня, 24 ноября, во время выступления цирка "Империал", приехавшего в областной центр на гастроли из Санкт-Петербурга.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» чиновников по острым вопросам
Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться жалоб граждан, а самостоятельно поднимать острые вопросы, добиваться справедливости на местах.
Здоровье
Определены главные пять компонентов для здоровой и долгой жизни
Российские ученые из Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ обнаружили пять главных компонентов здоровья, сообщил iReactor.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.