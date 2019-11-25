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с чего всё началось

Песков предложил дождаться данных от социологических служб, отметив, что обычная для России реакция не ассоциируется только с текущим годом. «Поэтому интересна будет та цифра, которую социологи готовы предложить на наш суд», — сказал пресс-секретарь президента.

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