Политика

РБКРБККремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов

Песков предложил дождаться данных от социологических служб, отметив, что обычная для России реакция не ассоциируется только с текущим годом. «Поэтому интересна будет та цифра, которую социологи готовы предложить на наш суд», — сказал пресс-секретарь президента.
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с чего всё началось

Против мусора, за врачей, шамана и выборы

Социологи готовы объявить 2019 год лидером по количеству уличных акций в стране В третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России

Ведомости05:11

Песков отказался комментировать данные о рекордной протестной активности россиян

Интерфакс05:06

Кремль не заметил роста протестной активности в России

Коммерсантъ04:37

Песков прокомментировал рост протестов в России в 2019 году

Московский Комсомолец04:48

В Кремле не считают 2019 год лидером по числу протестных акций

РИА Новости04:45

Кремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов

РБК04:57

Кремль не отмечает роста протестной активности в России в текущем году

ТАСС04:31
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Газета.Ru 05:42
Музыка

Певица из Польши победила на детском Евровидении

iReactor вчера в 13:12
Политика

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Российская газета 04:57
Шоу-бизнес

Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Lenta.ru 06:13
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
ТАСС 06:18
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Политика

Песков: Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске «Силы Сибири»

РЕН ТВ 04:47
Общество

Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Lenta.ru 04:29
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Хоккей

Коварж, Рукавишников и Сошников признаны лучшими игроками недели КХЛ

Игрок уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 04:31
Политика

Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
ФедералПресс 23 ноября в 19:17
Финансы

Рубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
REGNUM 01:54
Культура

«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Коммерсантъ 06:04
Политика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
RT на русском 06:26
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Общество

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
РИА Новости 00:56
Политика

Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

РИА Новости 01:53
Космос

Первым пилотом космического корабля «Орёл» станет робот «Артём»

3DNews 02:39
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 23 ноября в 12:10
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Evo-rus.com 06:23
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 04:15
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Общество

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
РИА Новости вчера в 15:45
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 23 ноября в 18:59
Политика

Трамп сообщил об отставке министра ВМС США

В своем «Twitter» президент США Дональд Трамп сообщил общественности, что глава Пентагона Марк Эспер уволил министра ВМС Ричарда Спенсера.
Военное дело 03:03
Общество

Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Вести.Ru 02:27
Культура

В «Синема Парке» состоится премьера мультфильма «Холодное сердце 2»

Картина подобралась к рекордным сборам, а критики отмечают, что мультфильм оказался даже интереснее первой части: стал чуть мрачнее, набрал глубины и зрелости, но все также отлично подходит для семейного просмотра.
Pchela.News вчера в 03:50
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