Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.

с чего всё началось

Конечно, станет, конечно, нарушает.

Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Кремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту

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