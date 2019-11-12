Политика

РБКРБККремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту

Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Госдуме и СФ предложили обсудить вопрос введения доступа в интернет по паспорту

Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.
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Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
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Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
Газета.Ru 06:00
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Общество

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Общество

Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
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Путин возмущен масштабами воровства на космодроме «Восточный»

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В Саратовской области 33-летняя мать отнесла новорожденную дочку на свалку.
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Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru 04:37
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

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Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
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В Севастополе начинается капитальный ремонт роддома №2

По расчётам департамента здравоохранения, учитывая сегодняшние показатели рождаемости в Севастополе Первый роддом на время ремонта сможет полностью закрыть потребность в койко-местах.
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Kia показала новые изображения серийной Kia Optima

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Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет

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Участник «Северного потока-2» сумел избежать штрафа

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