Политика
РБККремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту
Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.ТАСС00:01
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Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу в матче первого тура группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов профессионалов – ATP.
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Департамент финансовых услуг Нью-Йорка начал расследование в отношении банка Goldman Sachs, который предоставлял финансовые услуги по фирменной кредитной карте от корпорации Apple – Apple Card.
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Президент Боливии Моралес ушел в отставку
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Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине
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АвтоВАЗ наконец объявил цены на Lada Vesta с вариатором
У новой версии Lada Vesta с вариатором установлен двигатель от Renault-Nissan, а также имеется специальное оборудование.
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Песков отреагировал на призыв вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО
Ранее во вторник стало известно, что правительству в Госдуме предложили вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
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Общество
ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании
CBS Media вчера в 13:09
Политика
Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию
Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.
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Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка
В Саратовской области 33-летняя мать отнесла новорожденную дочку на свалку.
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
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Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
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45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью
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Сычёв: Гилерме — номер один не только в «Локомотиве», но и в сборной
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о голкипере национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.
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Общество
Участник «Северного потока-2» сумел избежать штрафа
Ранее стало известно о штрафе в отношении другого участника проекта, французской Engie.
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