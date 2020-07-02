Однозначно считают триумфом. По сути, дефакто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, но, конечно, высочайшую явку и высочайший уровень поддержки было спрогнозировать очень сложно.

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, что Центризбирком назвал предварительные итоги: явка составила 67,97%.

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

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