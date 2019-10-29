Политика

Газета.RuГазета.RuКремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу

Москва считает, что достигнуть каких-либо договоренностей с Киевом по вопросу транзита и поставок газа можно только при отсутствии каких-либо судебных претензий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

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Кремль призвал Украину отказаться от судов для решения газового вопроса

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Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.
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