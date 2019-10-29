Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу

Действующее соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря текущего года. Для возобновления действия контракта Россия требует от Киева отказаться от судебных претензий. Украина не согласна отказываться от решений, в которых суд признал ее правоту.
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В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Российская газета06:45

Песков назвал условие для успешных договоренностей про газ с Украиной

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В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

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Песков: Москва и Киев должны договориться по газу без судебных претензий

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РЕН ТВ06:14
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Украина заявила о начале разведения сил в Золотом

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