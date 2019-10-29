Политика
Lenta.ruКремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Действующее соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря текущего года. Для возобновления действия контракта Россия требует от Киева отказаться от судебных претензий. Украина не согласна отказываться от решений, в которых суд признал ее правоту.
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Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Армия и оружие
ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Политика
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Общество
Дети в алтайском селе не ходят в школу из-за отсутствия учителей
Школа в селе Большая Тихая в Алтайском крае закрыта уже два месяца из-за отсутствия учителей.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Киберспорт
В Steam началась распродажа игр Electronic Arts
Общество
Новую Call of Duty обвинили в антироссийской пропаганде
Белые каски и "плохие" русские Скандал вокруг новой игры разразился еще на этапе появления в сети трейлера Call of Duty: Modern Warfare.
Единоборства
Боксёр Гарсия сделал прогноз на бой Ковалёва с Альваресом
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия поделился мнением о противостоянии чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Альвареса.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Общество
Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции
Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Игры
Видео: расчленение врагов и мрачная атмосфера в Negative Atmosphere — духовном наследнике Dead Space
Космос
Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Политика
Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате»
Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Авто
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах
Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.