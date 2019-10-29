Действующее соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря текущего года. Для возобновления действия контракта Россия требует от Киева отказаться от судебных претензий. Украина не согласна отказываться от решений, в которых суд признал ее правоту.

Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу

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