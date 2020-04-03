"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.

Происшествия СК возбудил дело против двух генералов МВД Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.

Политика Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим «Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.

Общество Бурков сократил сроки самоизоляции в Омской области Как сообщает «Город55», губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ, что режим самоизоляции в регионе продлевается до 12 апреля.

Политика Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.

Политика Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.