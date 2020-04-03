Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков назвал условие сокращения режима нерабочих дней

"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Кремль уточнил, о чем говорил президент

Вести.Ru06:25

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

РИА Новости06:23

Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Lenta.ru06:03

Кремль: нерабочие дни сократят при минимизации угрозы распространения COVID-19

Газета.Ru06:17

Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней в России

Московский Комсомолец06:14

Песков: Режим нерабочих дней сократят, если снизится угроза распространения коронавируса

Комсомольская правда06:05

В Кремле огласили условие сокращения нерабочих дней

Известия06:22
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Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 03:30
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Политика

Кремль отреагировал на призывы ввести в России режим ЧС ради бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать разумность призывов в условиях коронавируса ввести режим ЧС для компенсации бизнесу выпадающих доходов.
Lenta.ru 06:08
Политика

Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.
Московский Комсомолец 06:28
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU вчера в 12:14
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru вчера в 17:09
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Происшествия

На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:57
Политика

Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим

«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.
1rnd.ru вчера в 10:15
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли.
РБК 03:34
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Общество

Бурков сократил сроки самоизоляции в Омской области

Как сообщает «Город55», губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ, что режим самоизоляции в регионе продлевается до 12 апреля.
Om1.ru 02:30
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Bash.News 02:04
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
Политика

Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Общество

Минпросвещения не исключило учебу школьников летом

Минпросвещения России не исключило, что школьникам придется учиться летом из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:52
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец вчера в 11:01
Общество

В Пензенской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса

По данным соцсети, в Пензенской области выявили 11 новых заболевших.
Smi58.ru 04:07
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
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