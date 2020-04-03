Коронавирус
Российская газетаПесков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков: Режим нерабочих дней сократят, если снизится угроза распространения коронавируса
Комсомольская правда06:05
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