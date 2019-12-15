Политика

BFM.ruBFM.ruКремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
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Песков назвал условие транзита газа через Украину

РБК11:14

В Кремле назвали условия транзита газа через Украину

РЕН ТВ16:45

В Кремле назвали условие транзита газа через Украину

РИА Новости12:34

Посол ЕС в России объяснил поддержку Украины в вопросе транзита газа

Известия18:55

Песков назвал условие продления транзита газа через Украину

RT на русском10:55

Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

ТАСС09:03

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Телеканал 360°08:00
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Политика

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
РИА Новости 20:08
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 14:36
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Газета.Ru 15:44
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Tvoe-avto.com 07:26
Экономика

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Ведомости 16:04
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Общество

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне.
Известия 20:07
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru 17:15
Общество

В России появились «гламурные» роды

Lenta.ru 19:50
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 17:00
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" занял третье место, собрав 175,5 миллиона рублей, общие сборы за три недели составили 1,75 миллиарда рублей.
РИА Новости 18:39
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Политика

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
REGNUM 19:54
Футбол

Ювентус — Удинезе 3:1

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду благодаря голам в матче с «Удинезе» стал единственным футболистом из ведущих пяти европейских чемпионатов, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.
Soccer.ru 10:46
Общество

Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула

Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
АМИТЕЛ 19:01
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 вчера в 09:40
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
RT на русском 20:13
Авто

Объявлена дата премьеры нового Cadillac Escalade

Мировая премьера состоится на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе 4 февраля 2020 года.
Quto.ru 13 декабря в 04:34
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости вчера в 06:38
Культура

В Париже умерла актриса Анна Карина

Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Bimru.ru 09:49
Экономика

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Известия 17:18
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru 13:21
Общество

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимает 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:16
Футбол

РФС отстранил Евгения Гинера от футбола

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
News.ru 13 декабря в 05:30
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