Политика

BFM.ruBFM.ruКремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
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Посол ЕС в России объяснил поддержку Украины в вопросе транзита газа

Известия18:55

В Кремле назвали условия транзита газа через Украину

РЕН ТВ16:45

Кремль назвал условие продления транзита газа через Украину

РИА Новости12:34

Песков назвал условие транзита газа через Украину

РБК11:14

Песков назвал условие продления транзита газа через Украину

RT на русском10:55

Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

ТАСС09:03

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Телеканал 360°08:00
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Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова

Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов города.
Известия 20:35
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

РИА Новости 09:30
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru вчера в 10:18
Кино

Финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix появился в Сети

На популярном видеохостинге YouTube опубликован финальный трейлер сериала "Ведьмак" от американской компании Netflix.
VSE42.RU 12 декабря в 21:39
Футбол

Клуб Бекхэма предложил за двоих футболистов «Зенита» 27 млн евро

78.ru вчера в 14:48
Армия и оружие

Saudi Aramco выполнит для США грязную работу по грабежу нефти в Сирии

Денежные вливания Saudi Aramco в нефтяные месторождения Сирии по заказу США обернутся большими проблемами саудитам и курдским боевикам.
ФАН 05:48
Шоу-бизнес

Бузова отвергла претендентов на место ее избранника в «Плане Б»

Попытки финалистов шоу «План Б» завоевать сердце Ольги Бузовой провалились.
Пятый канал 19:19
Армия и оружие

Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Lenta.ru 17:45
Гаджеты

На что способен самый гигантский процессорный кулер с новой технологией

Производители выжали максимум из тех технологий, которые обычно используются в кулерах, а новые тут не особо приживаются.
iXBT.com 06:05
Кино

Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Piter.tv 13 декабря в 09:11
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Футбол

Н`Голо Канте желает покинуть «Челси»

В чемпионате Англии после 17 матчей, «Челси» занимает 4 место. Ранее ГЛАС сообщал о победе "Челси" над "Астон Виллой".
ГЛАС.RU 03:35
Спорт

Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
News.ru 08:15
Музыка

Госканал вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»

Странный акт цензуры произошел на телеканале "Россия 1" Телеканал "Россия 1" обеззвучил слово "протесты" в песне группы "Би-2" во время трансляции вручения музыкальной премии "Виктория".
АМИТЕЛ 08:31
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Известия 21:12
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Гаджеты

Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России

Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
iReactor 18:53
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
RT на русском 20:13
Технологии

Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5

Goroday.ru 02:37
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
МедиаПоток 13 декабря в 07:31
Футбол

«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов

Сеяные Несеяные ПСЖ (Франция) Реал (Испания) Бавария (Германия) Тоттенхэм (Англия) Манчестер Сити (Англия) Аталанта (Италия) Ювентус (Италия) Атлетико (Испания) Ливерпуль (Англия) Наполи (Италия) Барселона (Испания) Боруссия (Дортмунд, Германия) РБ Лейпциг (Германия) Лион (Франция) Валенсия (Испания) Челси (Англия) Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своём поле.
Евро-футбол.ру 09:27
Общество

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:16
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Политика

Трамп попросил экс-директора ФБР извиниться

Как писал NEWS.ru ранее, бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми считает себя виновным в том, что сотрудники ведомства вели слежку за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, так как допускал недочёты в работе.
News.ru 16:54
Теннис

Медведев стал победителем турнира в Эр-Риаде

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде.
Газета.Ru вчера в 12:03
Политика

На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

РИА Новости 19:49
Как работают Яндекс.Новости?
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