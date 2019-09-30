Политика
РБККремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
В связи со скандалом Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Сам украинский президент отмечал, что публикация полной стенограммы была для него неожиданностью, так как он согласия на обнародование своих слов не давал.
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о выборе имени для своей дочери
Культуромания 12:33
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Здоровье
Комиссия Минздрава представит отчет по Центру Блохина 6 октября
Руководство Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии сменилось в июне 2019 г. На пост директора была назначена Светлана Варфоломеева, ранее работавшая в ведущем центре детской онкологии, гематологии и иммунологии - НМИЦ им. Дмитрия Рогачева.
ТАСС 15:22
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Шоу-бизнес
Дочь Лиза раскритиковала Максима Галкина за ношение носков с тапками
Елизавета Галкина призналась, что никогда о таком не слышала, но знает, что можно носить отдельно тапочки и носки.
Дни24 12:22
Кино
«Очень странные дела» переезжают в новом сезоне
Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" был официально объявлен 30 сентября 2019 года.
ИА InterMedia 14:59
Футбол
ФК «Ахмат» покинул главный тренер Рахимов
Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Рашид Рахимов покидает свой пост после поражения команды в гостевом матче 11-го тура Кубка России по футболу от «Сочи».
Известия 15:25
Общество
В Магнитогорске уволили детского тренера из-за откровенных фото в сети
Детского тренера по кикбоксингу уволили из магнитогорского центра «Максимум» из-за откровенной фотосессиии в сети.
Общественная служба новостей 27 сентября в 10:49
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Политика
Награду ЧВК Вагнера нашли в сюжете «Вестей недели» про россиян в ЦАР
В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали специальный репортаж Александра Рогаткина из Центральноафриканской Республики (ЦАР).
News.ru 10:24
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Культура
Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
Народные новости 16:11
Футбол
Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»
Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
Спорт-Экспресс 13:15
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Политика
Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Коммерсантъ 15:35
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Происшествия
Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям
Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.
BFM.ru 13:16
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Экономика
Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро рассказал о вложениях в экономику Венесуэлы.
Lenta.ru 15:00
Происшествия
Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере
Сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет.
Lenta.ru 15:48
Экономика
Америка готовит для Китая страшную кару
Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Политика
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Авто
Toyota показала полноприводную Toyota Camry
Седан Toyota Camry, который в этом поколении выпускался только с передними ведущими колесами, получил полноприводную версию e-Four.
Автоновости дня 08:00
Кино
Суд отказался рассматривать иск против Джеки Чана и Шварценеггера
Газета.Ru вчера в 01:10
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42