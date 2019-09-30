Политика
РБККремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
В связи со скандалом Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Сам украинский президент отмечал, что публикация полной стенограммы была для него неожиданностью, так как он согласия на обнародование своих слов не давал.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги
Российская газета 09:45
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Футбол
Игрок «Ливерпуля» не согласен с включением Роналду и Месси в символическую сборную года ФИФА
Sport24.ru 06:46
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Футбол
«Атлетико» прибыл в Москву на матч с «Локомотивом»
Футболисты мадридского "Атлетико" прибыли в Москву на матч второго тура группового отбора Лиги чемпионов.
Газета.Ru 01:42
Политика
США ввели санкции против граждан и компаний России
В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.
Газета.Ru 10:25
Армия и оружие
На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Lenta.ru 09:51
Космос
Многоразовый космический корабль создадут в РФ
Компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) из подмосковного Королёва в партнёрстве с Роскосмосом создаст многоразовый космический корабль.
News.ru 01:22
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Известия 05:39
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Авто
Названы рублевые цены на полноприводный Audi Q3
Audi Q3 40 TFSI quattro оснащен двухлитровым турбомотором, выдающим 180 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, семиступенчатым «роботом» S tronic и полным приводом с муфтой подключения задней оси.
Motor 11:22
Футбол
Мамаев рассказал о жизни в колонии
Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Российская газета 10:58
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Культура
Худруком «Ленкома» станет Варшавер, а театр получит имя Захарова
Сам Варшавер заявил, что коллектив после 40 дней со дня смерти худрука театра Марка Захарова обратится к столичным властям с просьбой присвоить театру имя Захарова.
Московский Комсомолец 11:40
Общество
Минтруд предупредил об опасных фейковых пособиях в 115 тысяч рублей
В соцсетях действуют мошенники, которые пытаются получить доступ к персональным данным пользователей под предлогом вывода "денежного пособия" в 115 тысяч рублей.
Алтапресс 07:23
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Кино
Минкульт отчитается обо всех тратах на господдержку кино
Минкультуры России решило отказаться от «недостаточно ответственного» подхода к господдержке кино и опубликовать данные обо всех тратах.
Давыдов.Индекс 02:50
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59