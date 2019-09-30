Политика

РБКРБККремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
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Кремль допустил публикацию разговоров Путина и Трампа

Газета.Ru11:42

Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

РБК09:24

В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

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Кремль назвал условие публикации стенограмм разговоров Путина и Трампа

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Московский Комсомолец09:02

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РИА Новости09:18

Песков: публикация стенограмм бесед Путина и Трампа возможна только при обоюдном согласии

ТАСС09:09
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Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами

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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
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В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

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RT на русском 08:52
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В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
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Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
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Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Политика

Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа

Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Гаджеты

В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11

Известия 09:12
Космос

Илон Маск представил прототип ракеты для полетов на Марс

Компания SpaceX Илона Маска в выходные показала прототип ракеты Starship, предназначенной для доставки людей на Марс и Луну.
Ведомости 12:26
Политика

Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Политика

Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина

Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Брест»

Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
Советский спорт 28 сентября в 15:59
Футбол

В РФС создан департамент по борьбе с договорными матчами

Как сообщает официальный сайт РФС, новый департамент будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попытками влияния на результат, анализом информации от букмекерских компаний и контролем деятельности субъектов футбольного рынка.
RT на русском 12:39
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Путешествия

Туристы из России пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды

Вести.Ru 12:24
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
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У дилеров появилась китайская копия Toyota Land Cruiser 200

Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили 27 сентября в 23:09
Футбол

Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»

Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».
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Российский спецназ заметили в Норвегии

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Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства

В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
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Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери

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Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде

РИА Новости 08:14
Политика

Зеленского спросили про дело сына Байдена

Ранее генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что был рассержен и удивлен, когда узнал, что президент Дональд Трамп "впутал" его в скандал из-за разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:31
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