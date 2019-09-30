Политика
РБККремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
В связи со скандалом Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Сам украинский президент отмечал, что публикация полной стенограммы была для него неожиданностью, так как он согласия на обнародование своих слов не давал.
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Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Автоспорт
Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при России в Сочи
Британский автогонщик, пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.
iReactor вчера в 09:40
Происшествия
В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ
Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева был угнан неизвестными и брошен на одной из улиц Симферополя после ДТП, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 05:26
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Происшествия
Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным
Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.
RT на русском 05:29
Армия и оружие
Китайский флот окружил американский авианосец
Пять китайских судов окружили американский авианосец «Рональд Рейган» в Южно-Китайском море, сообщает издание Sohu.
Московский Комсомолец вчера в 04:27
Происшествия
На северо-западе Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Водители начали со словесной перепалки, затем один выстрелил в другого.
Эхо Москвы 14:32
Футбол
Голы Мостового и Нобоа принесли «Сочи» победу над «Ахматом»
Футболисты «Сочи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России переиграли «Ахмат» из Грозного.
ProstoProSport 14:23
Политика
Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Коммерсантъ вчера в 11:34
Политика
Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:11
Футбол
В РФС появился департамент по борьбе с договорными матчами
«В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение - департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка», — говорится в сообщении РФС.
Rambler News Service 12:39
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Происшествия
На Кубани рядом с кафе открыли стрельбу из автомата
Российская газета 04:40
Авто
Решение об эксперименте по внедрению «Автодата» в Москве пока не принято
Проект призван сформулировать уникальный в мировом масштабе массив больших данных в автомобильной сфере и обеспечить равные конкурентные условия на авторынке, а также взаимодействие автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.
ТАСС 08:36
Футбол
ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Pravda.Ru 11:33
Авто
В России стартовал прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
В целом же новый Audi Q3 40 TFSI quattro получает четыре варианта оснащения: стандартный, Advance, Design и Sport.
CarsWeek.ru 10:46
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
РИА Новости 13:19
Единоборства
Александр Емельяненко раскритиковал Хабиба Нурмагомедова
Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко считает незрелищными поединки действующего чемпиона UFC в легком весе, Хабиба Нурмагомедова.
FightTime.ru 09:10
Политика
Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа
Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Кино
Фильм «Дылда» официально выдвинут на премию «Оскар»
iReactor 00:52
Театры
Дочь Марка Захарова завершит его спектакль «Капкан»
РИА Новости 13:55
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18