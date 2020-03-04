Политика
РИА НовостиКремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
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Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Армия и оружие
ВС Турции в Сирии понесли новые потери
Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Гаджеты
Xiaomi презентовала геймерский смартфон Black Shark 3
Китайская корпорация сегодня представит новый геймерский смартфон Black Shark 3. Об этом сообщило ИА Nation News.
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 марта
Случаи заражения обнаружены в 72 странах (+8 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 166 человек.
Музыка
Россию на «Евровидении» представит группа Little Big
Единоборства
Боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Общество
Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari
Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Самая молодая миллиардерша в мире устроила себе мини-отпуск. Она отдыхает вместе со своей сестрой, супермоделью Кендалл Дженнер.
Кино
Джей Джей Абрамс спродюсирует мистический вестерн о мести «Пинкертон»
Детали сюжета держатся в секрете — известно лишь, что действие фильма происходит в Америке в середине XIX века и связано с «Национальным детективным агентством Пинкертона».
Происшествия
Заключенные устроили погром в колонии с экс-полковником Захарченко
Заключенные мордовской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, устроили погром в отряде.
Шоу-бизнес
Кристине Асмус придется есть 18 раз в день для новой роли
Детали проекта Асмус не раскрыла, только рассказала, что питаться будет максимально часто и плотно, а точнее 18 раз в день.
Биатлон
Хёгберг выиграла спринт на Кубке IBU, Васнецова — десятая
Политика
МИД России не исключает размещения космического оружия США
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре директор американского Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джон Хилл заявил, что США планирует создать систему космических датчиков для обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет.
Политика
В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука
«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Кино
Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона
Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
Футбол
Сорокин: последние домашние игры «Зенита» перед ЕВРО будут тестовыми
Последние домашние матчи "Зенита" в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги фактически будут являться тестовыми для стадиона на Крестовском острове перед чемпионатом Европы по футболу, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
Происшествия
В Тверской области задержаны пособники террористов
Остальные задержанные участвовали в ресурсной поддержке террористов.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".