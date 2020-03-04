Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
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Кремль проанализирует решение суда по делу МН17

Комсомольская правда05:29

В Кремле заявили о недоверии результатам расследования по MH17

Взгляд.ру05:12

Кремль будет анализировать решения суда по МН17

ТАСС04:16

Песков не стал предвосхищать решение суда по крушению МН17

REGNUM04:32

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

РИА Новости04:24

В Кремле заявили, что всегда ставили под сомнение работу Нидерландов по МН17

Life.ru04:41

Кремль отказался предвосхищать решение суда в Гааге по делу MH17

РБК04:15
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие

ВС Турции в Сирии понесли новые потери

Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Ореанда-Новости 03:48
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 02 марта в 06:25
Культура

Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 02:49
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Гаджеты

Xiaomi презентовала геймерский смартфон Black Shark 3

Китайская корпорация сегодня представит новый геймерский смартфон Black Shark 3. Об этом сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° вчера в 03:28
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 марта

Случаи заражения обнаружены в 72 странах (+8 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 166 человек.
РБК 03:14
Музыка

Россию на «Евровидении» представит группа Little Big

NewInform 02 марта в 13:50
Единоборства

Боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес

RT на русском 05:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Общество

Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari

Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.
Motorsport.com Россия 05:15
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Самая молодая миллиардерша в мире устроила себе мини-отпуск. Она отдыхает вместе со своей сестрой, супермоделью Кендалл Дженнер.
Wday.ru 01:09
Кино

Джей Джей Абрамс спродюсирует мистический вестерн о мести «Пинкертон»

Детали сюжета держатся в секрете — известно лишь, что действие фильма происходит в Америке в середине XIX века и связано с «Национальным детективным агентством Пинкертона».
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Происшествия

Заключенные устроили погром в колонии с экс-полковником Захарченко

Заключенные мордовской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, устроили погром в отряде.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес

Кристине Асмус придется есть 18 раз в день для новой роли

Детали проекта Асмус не раскрыла, только рассказала, что питаться будет максимально часто и плотно, а точнее 18 раз в день.
iReactor 05:23
Биатлон

Хёгберг выиграла спринт на Кубке IBU, Васнецова — десятая

Нева Спорт 04:57
Политика

МИД России не исключает размещения космического оружия США

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре директор американского Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джон Хилл заявил, что США планирует создать систему космических датчиков для обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет.
REGNUM 04:38
Политика

В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
REGNUM 04:45
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 04:54
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

РБК 04:06
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Кино

Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона

Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
ИнфоСМИ вчера в 14:26
Футбол

Сорокин: последние домашние игры «Зенита» перед ЕВРО будут тестовыми

Последние домашние матчи "Зенита" в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги фактически будут являться тестовыми для стадиона на Крестовском острове перед чемпионатом Европы по футболу, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
РИА Новости 00:03
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В Тверской области задержаны пособники террористов

Остальные задержанные участвовали в ресурсной поддержке террористов.
REGNUM 05:42
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
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