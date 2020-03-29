Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль не комментирует продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле компании, полностью принадлежащей российскому правительству. «Задать можно много вопросов, но я никак не комментирую»,— сказал господин Песков журналистам в понедельник.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

США заинтересовались продажей активов «Роснефти» в Венесуэле

Нефтегазовая вертикальвчера в 02:56

Чем возможное снижение доли государства выгодно «Роснефти»

Ведомости31 марта в 13:37

Что стоит за выходом «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле

Газета.Ru29 марта в 17:16

Юрий Барсуков о том, почему «Роснефти» пришлось уйти из Венесуэлы

Коммерсантъ30 марта в 17:54

Государство лишилось контроля в «Роснефти»

Эхо Москвы30 марта в 11:26

Роснефть прекратит работу в Венесуэле

Pravda.Ru30 марта в 04:49

США хотят получить больше информации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле

ТАСС31 марта в 12:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
Наука

Внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса

Lenta.ru 17:07
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Экономика

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
РБК 17:01
Политика

Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями

2 апреля президент РФ Владимир Путин наделил глав российских регионов дополнительными полномочиями.
ИжевскИнфо.РУ 10:44
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Российская газета 14:58
Здоровье

Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина

Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.
ToDay News Ufa 14:26
Общество

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Интерфакс 12:37
Хоккей

Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»

Нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт «индейцев».
Чемпионат 13:21
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России, при этом стоит подчеркнуть, что сроки названы примерные.
АБН вчера в 20:22
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Общество

Трамп надеется на скорый диалог Москвы и Эр-Рияда по нефти

Американский президент Дональд Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефть.
Политическая Экспертиза вчера в 20:56
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Происшествия

Первого нарушителя режима самоизоляции привлекли к ответственности в Ивановской области

Как уже сообщал КстатиNеws, с сегодняшнего дня в Ивановской области действует режим всеобщей полной самоизоляции.
Кстати.News 10:07
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Происшествия

На Кубани выписан первый штраф за нарушение карантина

Октябрьский районный суд признал женщину виновной и назначил штраф в 15 тыс. рублей.
Бизнес-газета 17:16
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Здоровье

В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции

Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Росбалт 15:37
Общество

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Наказание за езду Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является "спящей" и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.
РБК 07:58
Интернет

Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире

Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире. Его составила компания Netmarketshare по данным за март 2020 года.
Ferra 11:43
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Киберспорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру 10:41
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой

Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Толк 12:31
Политика

Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.
REGNUM 16:18
Политика

Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью

2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
РБК 15:33
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное