Экономика
КоммерсантъКремль не комментирует продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле компании, полностью принадлежащей российскому правительству. «Задать можно много вопросов, но я никак не комментирую»,— сказал господин Песков журналистам в понедельник.
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с чего всё началось
28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству.Коммерсантъ30 марта в 08:10
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В Кремле не стали комментировать продажу «Роснефтью» активов в Венесуэле правительству РФ
Интерфакс30 марта в 07:48
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