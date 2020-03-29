Экономика
КоммерсантъКремль не комментирует продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле компании, полностью принадлежащей российскому правительству. «Задать можно много вопросов, но я никак не комментирую»,— сказал господин Песков журналистам в понедельник.
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с чего всё началось
28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству.Коммерсантъ30 марта в 08:10
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Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Общество
Губернатор Игорь Бабушкин обратился к астраханцам
Карантинные меры в нашей области сохраняются.
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Напомним, раньше предполагалось, что причиной вымирания пещерных медведей около 24 тыс. лет назад послужили слишком длительные периоды зимней спячки для преодоления суровых и продолжительных зим последнего ледникового периода.
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Энергетика
США оказалось невыгодно продавать газ в Европу
Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что российскому монополисту невыгодно продавать его.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Политика
Владимир Путин начал обращение к гражданам с благодарности
Глава государства в очередной раз обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса и выразил благодарность всему персоналу медицинских организаций.
Политика
Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области
Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Политика
Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Общество
Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани
С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса достигло 2373 человек
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 1941 до 2373, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Футбол
В Тверской области объявили о создании профессионального клуба «Тверь»
Правительство Тверской области подписало распоряжение о создании профессионального футбольного клуба «Тверь».
Общество
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Общество
В Петербурге ограничения по коронавирусу продлены до конца апреля
«Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля», — пояснил он.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Политика
Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом.