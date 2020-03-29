Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль не комментирует продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле компании, полностью принадлежащей российскому правительству. «Задать можно много вопросов, но я никак не комментирую»,— сказал господин Песков журналистам в понедельник.
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с чего всё началось
28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила
 о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству.
Коммерсантъ30 марта в 08:10

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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
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Карантинные меры в нашей области сохраняются.
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Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 12:48
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
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Напомним, раньше предполагалось, что причиной вымирания пещерных медведей около 24 тыс. лет назад послужили слишком длительные периоды зимней спячки для преодоления суровых и продолжительных зим последнего ледникового периода.
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Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

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США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
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США оказалось невыгодно продавать газ в Европу

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что российскому монополисту невыгодно продавать его.
Lenta.ru 04:02
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Политика

Владимир Путин начал обращение к гражданам с благодарности

Глава государства в очередной раз обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса и выразил благодарность всему персоналу медицинских организаций.
ГТРК Псков 10:15
Политика

Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

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Коммерсантъ 10:43
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Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

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Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
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Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

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С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
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В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса достигло 2373 человек

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 1941 до 2373, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 11:52
Футбол

В Тверской области объявили о создании профессионального клуба «Тверь»

Правительство Тверской области подписало распоряжение о создании профессионального футбольного клуба «Тверь».
Чемпионат 13:37
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В России родился первый ребенок с коронавирусом

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Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество

В Петербурге ограничения по коронавирусу продлены до конца апреля

«Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля», — пояснил он.
ИА Красная Весна 13:31
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Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Газета.Ru 12:43
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Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса в возрасте 52 лет.
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Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Политика

Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 13:24
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