с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле компании, полностью принадлежащей российскому правительству. «Задать можно много вопросов, но я никак не комментирую»,— сказал господин Песков журналистам в понедельник.

Кремль не комментирует продажу «Роснефтью» своих активов в Венесуэле

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

Наука Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей Напомним, раньше предполагалось, что причиной вымирания пещерных медведей около 24 тыс. лет назад послужили слишком длительные периоды зимней спячки для преодоления суровых и продолжительных зим последнего ледникового периода.

Политика США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Энергетика США оказалось невыгодно продавать газ в Европу Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что российскому монополисту невыгодно продавать его.

Политика Владимир Путин начал обращение к гражданам с благодарности Глава государства в очередной раз обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса и выразил благодарность всему персоналу медицинских организаций.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Политика Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Общество Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.