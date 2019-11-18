Политика

ИзвестияИзвестияКремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль не может оценить достоверность опубликованных переговоров по делу MH17

Коммерсантъ06:39

Песков: Москва не может оценить достоверность данных Киева для следственной группы по МН17

ТАСС05:18

Кремль не может оценить выводы следствия по МН17, не зная их достоверности

РИА Новости05:47

В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев

Интерфакс05:44

Песков: РФ не может оценить данные Киева для расследования по МН17

РЕН ТВ05:28

В Кремле отреагировали на публикацию переговоров по делу МН17

URA.Ru05:27

Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

Известия05:58
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С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

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В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
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В Сети появилась информация о характеристиках первой электронной книги Mi Reader китайской компании Xiaomi.
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Поставка Ираку российских танков Т-90С в рамках первого этапа завершена.
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