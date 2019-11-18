Политика

ИзвестияИзвестияКремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев

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Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

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В Кремле отреагировали на публикацию переговоров по делу МН17

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Песков: Москва не может оценить достоверность данных Киева для следственной группы по МН17

ТАСС05:18
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Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
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В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
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