В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

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Авто Старый Nissan Leaf провалил краш-тесты Европейская компания по проверке транспортных средств решила изменить методику Euro NCAP и провести более жесткий краш-тест японского электрокара.