Политика

ИзвестияИзвестияКремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Кремль не может оценить достоверность опубликованных переговоров по делу MH17

Коммерсантъ06:39

Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

Известия05:58

В Кремле отреагировали на публикацию переговоров по делу МН17

URA.Ru05:27

В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев

Интерфакс05:44

Песков: РФ не может оценить данные Киева для расследования по МН17

РЕН ТВ05:28

В Кремле воздержались от оценки выводов следственной комиссии по МН17

РИА Новости05:47

Песков: Москва не может оценить достоверность данных Киева для следственной группы по МН17

ТАСС05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш

Piter.tv 08:23
Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Газета.Ru 12:26
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 12:41
Общество

Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян

Из Багдада в Россию спецбортом вылетел самолет с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*.
Комсомольская правда 12:05
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Общество

ФАС возбудила два дела против поставщиков гречки в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в Петербурге.
ТАСС 11:12
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Общество

Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Футбол

«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Soccer.ru 11:35
Политика

Евросоюз раскритиковал организацию парламентских выборов в Белоруссии

Белоруссия упустила возможность провести парламентские выборы в полном соответствии с международными стандартами.
ТАСС 11:51
Футбол

Кирилл Новиков: первое большое интервью. Селекция «Динамо», Филипп, советы отца

Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.
Спорт-Экспресс 08:00
Футбол

Коноплянка назвал цель сборной Украины на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.
Евро-футбол.ру 05:00
Политика

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
RT на русском 11:10
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Актуальные Новости 11:42
Общество

Президент Сербии Вучич выписался из больницы и возвращается к работе

Президент Сербии Александар Вучич в понедельник, 18 ноября, вернулся домой после лечения в Военно-медицинской академии (ВМА) Белграда, куда он был госпитализирован в пятницу из-за проблем с сердцем, сообщает РТС.
Газета.Ru 12:58
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Политика

Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений

Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.
RT на русском 10:18
Технологии

Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5

Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Дни24 11:40
Политика

ВМС Украины подтвердили возвращение задержанных Россией кораблей

Украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» сопровождают три корабля, которые были задержаны Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, сообщает сайт Минобороны республики.
РБК 08:01
Футбол

«Спартак» поучаствовал во всемирной акции, изменив внешность игрокам

Чемпионат 12:53
Игры

Новую Half-Life могут представить в этом году

The GEEK 06:21
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

МедиаПоток 05:01
Политика

Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное