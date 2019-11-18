Политика

ИзвестияИзвестияКремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Различного вида материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины - из страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, и страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:18

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