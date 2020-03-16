Коронавирус
Lenta.ruКремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он. 5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Пока не было никаких идей, никакого повода и никаких решений по этому поводу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 06:37
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