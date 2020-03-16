Коронавирус
Lenta.ruКремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он. 5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Космос
Физик раскрыл тайну расширения вселенной
Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения вселенной, сообщает портал Phys.org.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
Экономика
Правительство подготовило план защиты экономики из-за коронавируса
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса, с которым ознакомились «Ведомости».
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Общество
Турагентства просят признать распространение коронавируса форс-мажором
Российские турагентства просят правительство признать распространение коронавируса форс-мажорным обстоятельством, передает ОТР сообщение ассоциация туроператоров.
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Политика
Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной
Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Авто
Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Компания Chevrolet официально представила обновленный кроссовер Chevrolet Traverse.
Футбол
Фанаты «Торпедо» вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь»
Во время матча 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» фанаты столичной команды вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь».
Политика
Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
Происшествия
Житель Адыгеи осужден на 6 лет колонии за вербовку в ИГ
Житель Адыгеи Сайедшох Убайдов осужден на шесть лет колонии за то, что убеждал гражданина Таджикистана вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГ («Исламское государство»).
Киберспорт
VALVE отменили турниры DotaPit Minor и Epicenter Major
Речь идёт о турнирах DotaPit Minor и Epicenter Major. Первый должен был состояться в хорватском Сплите с 23 по 26 апреля 2020 года.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.
Экономика
Сотовая связь в России может подорожать на 20 %
Услуги сотовой связи подорожают, если государство не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в центре Тулы
Сегодня в районе инфекционной больницы по улице Братьев Жабровых неизвестный несколько раз выстрелил в прохожего.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Общество
СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции
Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом
Ситуацию с противодействием коронавирусу на Украине нельзя назвать образцовой, не стоит ориентироваться на нее как на идеальную, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
АвтоВАЗ выпустит обновленный Lada Largus Cross
Первые экземпляры обновленного Largus Cross сходят с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа.
Футбол
В Италии призвали УЕФА перенести Евро-2020
В Италии обратились в УЕФА с просьбой перенести предстоящий розыгрыш чемпионата Европы 2020 года на другую дату.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Общество
КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.