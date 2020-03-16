Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он. 5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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В Кремле заявили об отсутствии повода для введения в России режима ЧС из-за коронавируса

ТАСС06:24

Оценивать эффективность мер против коронавируса рано, считает Песков

РИА Новости06:40

Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

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Песков заявил, что в РФ нет поводов для введения режима ЧС из-за COVID-19

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Кремль не видит повода для введения режима ЧС

Коммерсантъ06:37

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

Lenta.ru06:27

Песков заявил об отсутствии повода введения режима ЧС в России

RT на русском06:38
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Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

RT на русском 13 марта в 12:37
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Физик раскрыл тайну расширения вселенной

Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения вселенной, сообщает портал Phys.org.
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Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
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США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

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Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
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Правительство подготовило план защиты экономики из-за коронавируса

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса, с которым ознакомились «Ведомости».
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Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
Общество

Турагентства просят признать распространение коронавируса форс-мажором

Российские турагентства просят правительство признать распространение коронавируса форс-мажорным обстоятельством, передает ОТР сообщение ассоциация туроператоров.
Общественное телевидение России 06:33
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Политика

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 06:44
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Компания Chevrolet официально представила обновленный кроссовер Chevrolet Traverse.
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Фанаты «Торпедо» вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь»

Во время матча 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» фанаты столичной команды вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь».
Бомбардир.ру 02:46
Политика

Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
RT на русском 06:34
Происшествия

Житель Адыгеи осужден на 6 лет колонии за вербовку в ИГ

Житель Адыгеи Сайедшох Убайдов осужден на шесть лет колонии за то, что убеждал гражданина Таджикистана вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГ («Исламское государство»).
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VALVE отменили турниры DotaPit Minor и Epicenter Major

Речь идёт о турнирах DotaPit Minor и Epicenter Major. Первый должен был состояться в хорватском Сплите с 23 по 26 апреля 2020 года.
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

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Сотовая связь в России может подорожать на 20 %

Услуги сотовой связи подорожают, если государство не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:36
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Неизвестный открыл стрельбу в центре Тулы

Сегодня в районе инфекционной больницы по улице Братьев Жабровых неизвестный несколько раз выстрелил в прохожего.
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Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
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СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции

Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
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В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом

Ситуацию с противодействием коронавирусу на Украине нельзя назвать образцовой, не стоит ориентироваться на нее как на идеальную, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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АвтоВАЗ выпустит обновленный Lada Largus Cross

Первые экземпляры обновленного Largus Cross сходят с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа.
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В Италии призвали УЕФА перенести Евро-2020

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Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
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В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

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«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

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Общество

КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.
Деловая газета. Юг 06:29
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