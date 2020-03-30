Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС

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