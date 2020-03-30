Коронавирус
Мой БрянскКремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.
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Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС11:11
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Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Транспорт
На Кубани введена пропускная система для транспорта
Напомним, по решению губернатора на Кубани введен карантин до 5 апреля.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Экономика
В МВФ заявили о поддержке инициативы G20 по борьбе с коронавирусом
Международный Валютный Фонд (МВФ) приветствует и готов поддержать инициативы "большой двадцатки" (G20) по борьбе с COVID-19, говорится в заявлении главы фонда Кристалины Георгиевой к участникам министерской телеконференции G20, состоявшейся в понедельник.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Общество
В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Общество
В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек
Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Хоккей
«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ
Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Игры
Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две
Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Гаджеты
Сразу 36 устройств получат обновление EMUI 10.1 в ближайшее время
Сегодня производитель опубликовал список смартфонов, которые получат обновление EMUI 10.1.
Общество
Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом
В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Общество
Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала
В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Общество
Производители сигарет остановили российские фабрики
Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как работала эскортницей
Дана Борисова, прошедшая заточение в рехабах, явно знает, чем занять себя в изоляции, и на карантине явно не скучает: как следует обеззаразившись, девушка вышла в прямой эфир «Инстаграма».
Футбол
«Арсенал» и «Челси» попытаются купить Умтити у «Барселоны»
Английские "Арсенал" и "Челси" из Лондона попытаются во время ближайшего трансферного окна приобрести у испанской "Барселоны" защитника сборной Франции Самюэля Умтити, потерявшего место в стартовом составе команды.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Футбол
На пожертвования «Бенфики» закупили 51 тыс масок и 40 тыс пар перчаток
Национальная служба здравоохранения Португалии закупила 51 тысячу масок, 40 тысяч пар перчаток, 750 специальных защитных очков, 750 термокостюмов и 200 инфракрасных термометров на пожертвования футболистов "Бенфики", сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.
Общество
Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе
Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.