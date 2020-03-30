Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскКремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.
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с чего всё началось

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за коронавируса

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС11:11

Подробнее о событии

Кремль заявил об отсутствии обсуждения введения режима ЧС в России

РБК12:00

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС из-за коронавируса

ТАСС11:11

Кремль не обсуждает введение режима ЧС

Вести.Ru11:30

В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса

Известия11:17

Кремль ответил на вопрос о введении режима ЧС в России

Lenta.ru11:16

Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России

Коммерсантъ11:47

Reuters: Российские власти обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране

Эхо Москвы12:01
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Транспорт

На Кубани введена пропускная система для транспорта

Напомним, по решению губернатора на Кубани введен карантин до 5 апреля.
Администрация Краснодарского края 14:11
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Экономика

В МВФ заявили о поддержке инициативы G20 по борьбе с коронавирусом

Международный Валютный Фонд (МВФ) приветствует и готов поддержать инициативы "большой двадцатки" (G20) по борьбе с COVID-19, говорится в заявлении главы фонда Кристалины Георгиевой к участникам министерской телеконференции G20, состоявшейся в понедельник.
РИА Новости вчера в 11:21
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 16:24
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 14:42
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 11:19
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:55
Общество

В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек

Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Моссовет 17:55
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой вчера в 00:39
Хоккей

«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ

Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Нева Спорт 02:15
Игры

Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две

Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Игромания.ру вчера в 10:11
Здоровье

В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19

Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
ИА Красная Весна 29 марта в 15:02
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Гаджеты

Сразу 36 устройств получат обновление EMUI 10.1 в ближайшее время

Сегодня производитель опубликовал список смартфонов, которые получат обновление EMUI 10.1.
ITZine.ru вчера в 23:30
Общество

Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом

В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Московский Комсомолец 17:01
Общество

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:08
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru 08:06
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат.
РБК 18:00
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала, как работала эскортницей

Дана Борисова, прошедшая заточение в рехабах, явно знает, чем занять себя в изоляции, и на карантине явно не скучает: как следует обеззаразившись, девушка вышла в прямой эфир «Инстаграма».
Super.ru 14:08
Футбол

«Арсенал» и «Челси» попытаются купить Умтити у «Барселоны»

Английские "Арсенал" и "Челси" из Лондона попытаются во время ближайшего трансферного окна приобрести у испанской "Барселоны" защитника сборной Франции Самюэля Умтити, потерявшего место в стартовом составе команды.
ProstoProSport 03:59
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Футбол

На пожертвования «Бенфики» закупили 51 тыс масок и 40 тыс пар перчаток

Национальная служба здравоохранения Португалии закупила 51 тысячу масок, 40 тысяч пар перчаток, 750 специальных защитных очков, 750 термокостюмов и 200 инфракрасных термометров на пожертвования футболистов "Бенфики", сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.
РИА Новости 16:05
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
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