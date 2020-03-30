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Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС
Газета.Ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.В источнике
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Кремль заявил об отсутствии обсуждения введения режима ЧС в России

РБК 12:00
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Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России

Коммерсантъ 11:47
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Reuters: Российские власти обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране

Эхо Москвы 12:01
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