Политика
ИзвестияКремль не поддержал инициативу пускать россиян в интернет по паспорту
В Кремле не поддержали инициативу о допуске россиян в интернет только по паспорту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 12 ноября.
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Конечно, станет, конечно, нарушает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 04:42
с чего всё началось
Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.ТАСС00:01
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Срок сдачи в эксплуатацию теплоэлектростанции (ТЭС) «Ударная» в Краснодарском крае могут перенести на два года в связи с проблемами с получением технических условий на газоснабжение, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.
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Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
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Общество
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Армия и оружие
Израиль нанес удар по активу спецслужб Сирии
Важнее другое: параллельно с ударами по Газе в ночь на 12 ноября ВВС ЦАХАЛ атаковали квартал Мезза в сирийском Дамаске, где проживал один из командиров «Исламского джихада» Акрам аль‑Аджури.
Армия и оружие
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил бойцов Народной Милиции с юбилеем
Общество
Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области
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Гаджеты
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Пару дней назад компания Huawei начала распространять стабильную версию своей фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для флагманских камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, однако речь пока что идет о китайских смартфонах.
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Спорт
WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации
Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Здоровье
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Происшествия
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек
В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм.
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Как сообщает ToDay News Ufa источник MedicalXpress, ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии рассмотрели 404 случая повреждения печени из-за употребления пищевых добавок, зарегистрированных в 2007-2014 годах.
Общество
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Авто
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В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Технологии
Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей
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Политика
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Общество
Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.