Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.

с чего всё началось

Конечно, станет, конечно, нарушает.

В Кремле не поддержали инициативу о допуске россиян в интернет только по паспорту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 12 ноября.

Кремль не поддержал инициативу пускать россиян в интернет по паспорту

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