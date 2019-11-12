Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.

с чего всё началось

Конечно, станет, конечно, нарушает.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле против инициативы входа в интернет по паспорту. Об этом сообщает "Говорит Москва".

В Кремле выступили против инициативы входа в интернет по паспорту

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