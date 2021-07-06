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Кремль не поддерживает идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что из-за роста числа заболевших COVID-19 власти российских регионов готовятся к закрытию границ. По данным источника агентства, уже на этой неделе могут запретить въезд в Курганскую область.В источнике

С чего всё началось

Кремль не поддерживает идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах России требует принятия быстрых и жестких мер, однако закрытие границ между субъектами представляется излишним. Такое мнение высказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС08:12

Подробнее о событии

Песков: в регионах нужны оперативные и жесткие меры по коронавирусу, но не закрытие границ

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Кремль не поддерживает закрытие границ между регионами из-за COVID-19

Интерфакс08:07

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URA.Ru08:06

В Кремле прокомментировали идею закрытия границ между регионами

RT на русском08:05

Кремль не поддерживает идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19

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