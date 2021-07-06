Кремль не поддерживает идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19
Ранее агентство Ura.ru сообщило, что из-за роста числа заболевших COVID-19 власти российских регионов готовятся к закрытию границ. По данным источника агентства, уже на этой неделе могут запретить въезд в Курганскую область.В источнике
С чего всё началось
Кремль не поддерживает идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах России требует принятия быстрых и жестких мер, однако закрытие границ между субъектами представляется излишним. Такое мнение высказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС08:12