Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.
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У Кремля нет официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына

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