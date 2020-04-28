Политика
Газета.RuВ Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.
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Политика
Путин обратится к россиянам с большим выступлением
Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
Известия 05:54
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса
Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
Наука
Пятилетнее экспериментальное потепление указало на потенциальную угрозу тайге
Пятилетний полевой эксперимент в бореальных лесах Миннесоты выявил чувствительность доминантных древесных видов к повышению температуры окружающей среды — все они откликнулись на потепление ранним стартом вегетации.
N+1 вчера в 15:19
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Здоровье
В Севастополе не выявлено новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 26 апреля новых случаев COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано.
ForPost 26 апреля в 05:07
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:53
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК вчера в 08:55
Происшествия
На лечении в Коммунарке находятся почти 650 пациентов
644 пациента находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Вести.Ru вчера в 01:27
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Футбол
Тульский «Арсенал» сможет доиграть чемпионат России не раньше 21 июня
Как решили участники совещания, проходившего в формате видеоконференции, соревнования не возобновятся раньше 21 июня.
Спорт71 вчера в 10:01
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Общество
Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
Здоровье
Во Франции начали лечить коронавирус средством от артрита
Во Франции местные медики предложили лечить коронавирус средствами от артрита.
Дни24 04:19
Происшествия
Третий пациент клиники «РЖД-Медицина» скончался от коронавируса
В Перми еще одна пациентка клиники "РЖД-Медицина" умерла от коронавируса. Диагноз ей был поставлен посмертно.
Вести.Ru 04:30
Общество
Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом
По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч.
РИА Новости 04:35
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
Общество
В РФ могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
По информации здания, часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП дополнена указанием на возможность совершения административного правонарушения также в форме бездействия.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:45
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Игры
Ролевую игру Cyberpunk 2077 покажут на цифровом шоу Summer of Gaming
Сан-Франциско, США, 27 апреля 2020, 14:17 — REGNUM Новым участником программы цифрового мероприятия Summer of Gaming от портала IGN станет ролевая игра Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED.
REGNUM вчера в 07:17
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Общество
Названа стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге
Стоимость десятидневного лечения коронавирусной инфекции на дому в Санкт-Петербурге составляет 10060 рублей.
Lenta.ru 06:19
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Футбол
«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР на ЧМ-1970
Уже на этой неделе популярный канал включил в эфирную сетку матчи первенства мира 1970 года.
Sport.ru вчера в 15:13
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47