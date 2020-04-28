Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.

В Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына

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