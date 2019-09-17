Политика
РБККремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400
Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение президента Владимира Путина закупить российские зенитные ракетные системы С-300 или С-400. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:04, Вашингтон
Политика
Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ
Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Газета.Ru 06:27
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия
В Тюмени ограбили отделение банка «Открытие»
Неизвестный мужчина ограбил отделение одного из коммерческих банков в Тюмени.
ТАСС 04:01
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Футбол
Кокорин заключил контракт с «Зенитом»
Life.ru 02:54
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Гаджеты
Google Pixel 4 XL 5G появился в Сети
В качестве используемой в Google Pixel 4 XL 5G однокристальной системы указана sm8150, под этим названием могут скрываться как Snapdragon 855, так и Snapdragon 855 Plus.
iXBT.com вчера в 01:16
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Политика Сегодня 00:10
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Венгрия не пускает Украину на саммит НАТО
Венгрия блокирует все попытки сотрудничества Украины с НАТО, в том числе попытку получить приглашение на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря этого года в Лондоне, куда приглашены все лидеры стран-членов НАТО.
Военное обозрение 05:06
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note 01:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова
В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews 06:54
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма 15 сентября в 06:22
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Экономика
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС вчера в 11:59
Общество
Первый снег пошел в Подмосковье
Газета.Ru 06:15
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.
StarHit.ru вчера в 03:24
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47