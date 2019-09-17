Политика

РБКРБККремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400

Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение президента Владимира Путина закупить российские зенитные ракетные системы С-300 или С-400. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
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Эр-Рияд и Тегеран не предлагали Москве стать посредником в урегулировании

РИА Новости05:21

Кремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400

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Кремль пока не получил ответ Эр-Рияда на предложение Путина по ЗРК

RT на русском05:30

Кремль сообщил об отсутствии ответа от Эр-Рияда по предложению Путина

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Коммерсантъ06:28

Кремль не получил ответа Саудовской Аравии на предложение купить С-400

Московский Комсомолец05:36

Эр-Рияд и Тегеран не предлагали РФ стать посредником в их отношениях, заявил Песков

Газета.Ru05:38
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Названы города, в которые хочет переехать молодежь

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Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
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Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
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