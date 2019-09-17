Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение президента Владимира Путина закупить российские зенитные ракетные системы С-300 или С-400. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Кремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400

Политика Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.

Шоу-бизнес На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.

Происшествия В Тюмени ограбили отделение банка «Открытие» Неизвестный мужчина ограбил отделение одного из коммерческих банков в Тюмени.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.

Гаджеты Google Pixel 4 XL 5G появился в Сети В качестве используемой в Google Pixel 4 XL 5G однокристальной системы указана sm8150, под этим названием могут скрываться как Snapdragon 855, так и Snapdragon 855 Plus.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Политика Венгрия не пускает Украину на саммит НАТО Венгрия блокирует все попытки сотрудничества Украины с НАТО, в том числе попытку получить приглашение на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря этого года в Лондоне, куда приглашены все лидеры стран-членов НАТО.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.

Шоу-бизнес Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.

Происшествия Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

Шоу-бизнес Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.

Кино Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова» По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».

Политика Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400 Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.

Экономика Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.