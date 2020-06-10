Политика

ВедомостиВедомостиКремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы

РИА Новости05:54

В Кремле назвали причину неприглашения Зеленского на парад Победы

RT на русском06:03

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС05:57

«Де-факто Украина не в СНГ». Кремль не приглашал Зеленского на Парад Победы

Life.ru05:51

Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника

Московский Комсомолец05:48

В Кремле объяснили отказ приглашать Зеленского на парад Победы

РБК05:41

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Газета.Ru12:34
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM 18:14
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Хоккей

Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемии Панарине.
Спорт-Экспресс 07:44
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
Ведомости 14:28
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Футбол

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
LiveSport.ru 16:49
Армия и оружие

Польша делает себя мишенью, добиваясь размещения ядерного оружия

Evo-rus.com 06:06
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Общество

В России задумались о пожизненном лишении прав за пьяное вождение

В России задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде.
Lenta.ru 15:34
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Политика

Самолет, на котором, предположительно, передвигается Светлана Медведева, вылетел из а/п «Внуково» на Кипр

Несмотря на приостановку Россией международного сообщения, борт вылетел из Москвы и накануне вечером приземлился в аэропорту Ларнаки.
Эхо Москвы 18:11
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Экономика

«Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором»

Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
Коммерсантъ 18:04
Общество

Кадастровым инженерам указали на выход

Беспокойство у профессионального сообщества вызвала ст. 3.1 законопроекта, где говорится, что ФКП получит право оказывать 15 видов услуг, в том числе определять координаты характерных точек границ земель, устанавливать местоположение их границ и определять площади таких участков при исправлении реестровых ошибок, чем и занимаются частные кадастровые инженеры.
Коммерсантъ 18:04
Наука

Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
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Авто

До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Общество

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС вчера в 20:03
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Шоу-бизнес

Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине

У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине.
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Титан отдаляется от Сатурна намного быстрее, чем считалось ранее

Машины и Механизмы 08 июня в 17:51
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Политика

Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости 14:25
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
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Общество

СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде

Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Футбол

Фанаты «Црвены Звезды» устроили пирошоу на матче с «Партизаном»

Soccer.ru 17:35
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