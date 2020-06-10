Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

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