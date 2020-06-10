Политика
ВедомостиКремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника
Московский Комсомолец05:48
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Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
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Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемии Панарине.
Спорт-Экспресс 07:44
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Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
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«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
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Общество
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В России задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде.
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Самолет, на котором, предположительно, передвигается Светлана Медведева, вылетел из а/п «Внуково» на Кипр
Несмотря на приостановку Россией международного сообщения, борт вылетел из Москвы и накануне вечером приземлился в аэропорту Ларнаки.
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«Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором»
Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
Коммерсантъ 18:04
Общество
Кадастровым инженерам указали на выход
Беспокойство у профессионального сообщества вызвала ст. 3.1 законопроекта, где говорится, что ФКП получит право оказывать 15 видов услуг, в том числе определять координаты характерных точек границ земель, устанавливать местоположение их границ и определять площади таких участков при исправлении реестровых ошибок, чем и занимаются частные кадастровые инженеры.
Коммерсантъ 18:04
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Авто
До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
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Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
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Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
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ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине.
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Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости 14:25
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МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
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Общество
СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде
Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
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