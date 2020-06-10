Политика
ВедомостиКремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника
Московский Комсомолец05:48
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Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus
Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Элизабет Херли встречает 55-летие в бикини
Элизабет Херли встречает 55-летие в бикини Элизабет Херли отмечает день рождения.
Экспресс газета 04:00
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Общество
KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
Шоу-бизнес
У Елены Воробей появились осложнения из-за коронавируса
КМВ Новости 08:17
Политика
Путин «придумал» название нового ведомства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Происшествия
Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Телеканал ОТВ вчера в 15:23
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Космос
Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon.
Газета.Ru 16:24
Политика
Путин поручил включить поддержку IT-отрасли в общенациональный план
В среду, 10 июня, президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать план поддержки отечественной IT-отрасли, предложения должны быть включены в общенациональный план восстановления экономики.
Форпост Северо-Запад 09:44
Футбол
Тугарев и Сулейманов присоединились к тренировкам «Локомотива»
Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Спорт-Экспресс 13:47
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31