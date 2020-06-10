Политика

ВедомостиВедомостиКремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Подробнее о событии

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Газета.Ru12:34

В Кремле назвали причину неприглашения Зеленского на парад Победы

RT на русском06:03

В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы

РИА Новости05:54

«Де-факто Украина не в СНГ». Кремль не приглашал Зеленского на Парад Победы

Life.ru05:51

Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника

Московский Комсомолец05:48

В Кремле объяснили отказ приглашать Зеленского на парад Победы

РБК05:41

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС05:57
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
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Авто

АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus

Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru вчера в 23:36
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Шоу-бизнес

Элизабет Херли встречает 55-летие в бикини

Элизабет Херли встречает 55-летие в бикини Элизабет Херли отмечает день рождения.
Экспресс газета 04:00
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
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Общество

KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
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Шоу-бизнес

У Елены Воробей появились осложнения из-за коронавируса

КМВ Новости 08:17
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Политика

Путин «придумал» название нового ведомства

Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
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Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
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Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Телеканал ОТВ вчера в 15:23
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Наука

Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
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Космос

Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon.
Газета.Ru 16:24
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Политика

Путин поручил включить поддержку IT-отрасли в общенациональный план

В среду, 10 июня, президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать план поддержки отечественной IT-отрасли, предложения должны быть включены в общенациональный план восстановления экономики.
Форпост Северо-Запад 09:44
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Футбол

Тугарев и Сулейманов присоединились к тренировкам «Локомотива»

Полузащитники «Локомотива» Роман Тугарев и форвард Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Спорт-Экспресс 13:47
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Происшествия

В Италии карабинеры нашли украденную в Париже работу Бэнкси

РЕН ТВ 08:54
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
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Шоу-бизнес

Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
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На Ефремова надели браслет удаленного слежения

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Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
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Политика

Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии

В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
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