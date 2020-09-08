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Евразия Daily
Евразия Daily

Кремль не признает наличия политзаключенных в Белоруссии

Напомним, в Белоруссии во время проведения предвыборной кампании были задержаны многие из оппонентов Александр Лукашенко, который в Белоруссии признали политическими заключенными. Кроме того, ряд оппозиционеров были вынуждены бежать из страны, опасаясь уголовного преследования.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Кремль не увидел политзаключенных в Белоруссии

РБК05:46
РЕН ТВ

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии

РЕН ТВ05:44
Московский Комсомолец

В Кремле не признают наличие политзаключённых в Белоруссии

Московский Комсомолец05:27
Lenta.ru

Кремль отказался признать наличие в Белоруссии политзаключенных

Lenta.ru05:36
РИА Новости

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии

РИА Новости05:29
Эхо Москвы

В Кремле считают, что в Белоруссии нет политических заключенных

Эхо Москвы05:28
Газета.Ru

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии

Газета.Ru05:40
КП - Беларусь

Песков: Кремль не готов признать, что в Беларуси есть политзаключенные

КП - Беларусь06:40

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
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Минздрав Забайкалья планирует искать будущих врачей среди школьников

Министерство здравоохранения Забайкальского края планирует решать проблему с кадрами поиском будущих врачей среди школьников до 9 класса, сообщила 8 сентября министр здравоохранения края Анна Шангина во время отчёта о работе ведомства.
Минздрав Забайкалья планирует искать будущих врачей среди школьников
Чита.Ру06:04
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«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб "Лион", по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский "Спартак" По данным информационного издания "Спорт-Экспресс", переговоры между "красно-белыми" и представителями защитника возобновились.
Честный рейтинг букмекеров6 сентября в 09:50

Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости06:09
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