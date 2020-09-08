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Евразия Daily
Евразия Daily

Кремль не признает наличия политзаключенных в Белоруссии

Напомним, в Белоруссии во время проведения предвыборной кампании были задержаны многие из оппонентов Александр Лукашенко, который в Белоруссии признали политическими заключенными. Кроме того, ряд оппозиционеров были вынуждены бежать из страны, опасаясь уголовного преследования.В источнике
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Эхо Москвы

Песков: Кремль, как и власти Белоруссии, считает Координационный совет оппозиции незаконным

Эхо Москвы07:14
РИА Новости

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии

РИА Новости05:29
Коммерсантъ

Кремль надеется на прояснение ситуации с Колесниковой

Коммерсантъ05:48
РБК

Кремль не увидел политзаключенных в Белоруссии

РБК05:46
Lenta.ru

Кремль отказался признать наличие в Белоруссии политзаключенных

Lenta.ru05:36
ТАСС

В Кремле не готовы признать наличие в Белоруссии политзаключенных

ТАСС05:55
Московский Комсомолец

В Кремле не признают наличие политзаключённых в Белоруссии

Московский Комсомолец05:27
КП - Беларусь

Песков: Кремль не готов признать, что в Беларуси есть политзаключенные

КП - Беларусь06:40

Губернатор Петербурга ответил на слухи про свою отставку

Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке и объяснил причину, из-за которой на официальных документах вместо его подписи стояла вице-губернатора Валерия Пикалева.
Губернатор Петербурга ответил на слухи про свою отставку
REGNUM07:02
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Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника
Новые автомобили09:07
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
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Путин поделился впечатлениями от вида ДВФУ на острове Русский

Размещение Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском после саммита АТЭС-2012 было верным решением, на сегодняшний день вуз является одним из ведущих в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с победителями конкурса «Лидеры России».
Взгляд.ру08:22

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Взрыв прогремел на позициях десантно-штурмового батальона ВСУ

Украинский преступный режим продолжает дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения путем проведения систематических огневых провокаций, оборудования позиций и увеличения интенсивности использования БПЛА, что свидетельствует об уверенности боевиков ВСУ в безнаказанности и полной потере управления со стороны командования «ООС».
Rusvesna.su06:21