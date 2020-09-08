Кремль не признает наличия политзаключенных в Белоруссии
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Напомним, в Белоруссии во время проведения предвыборной кампании были задержаны многие из оппонентов Александр Лукашенко, который в Белоруссии признали политическими заключенными. Кроме того, ряд оппозиционеров были вынуждены бежать из страны, опасаясь уголовного преследования.В источнике
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