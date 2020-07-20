В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В Кремле не считают, что митинги в поддержку обвиняемого в убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организованы искусственно или из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

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