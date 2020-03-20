Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

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