Энергетика
ТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Защитник ЦСКА Сигурдссон рассказал о коронавирусе
Полузащитник ФК ЦСКА (Москва) Арнор Сигурдссон поделился мнением о ситуации c приостановкой национального первенства.
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ЦБ выступил против прямых денежных выплат россиянам по примеру США
Банк России не видит необходимости в условиях пандемии коронавируса поддержать россиян прямыми выплатами, как это было сделано в США, и сомневается в эффективности таких мер.
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Компания Nissan запатентовала в России название кроссовера Ariya
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Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
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В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Энергетика
Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель
Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
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Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
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Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
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Reuters: Apple ограничила продажу iPhone до двух штук на руки
Компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и КНР, до двух телефонов одной модели на человека на фоне распространения коронавируса.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
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Усик не исключает второй бой с Гассиевым
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Политика
Сотрудник аппарата вице-президента США Пенса заразился коронавирусом
У сотрудника аппарата вице-президента США Майкла Пенса обнаружили коронавирус COVID-19, сообщила представитель вице-президента Кэти Миллер.
Авто
В России появится новый документ на автомобили
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ЦИК увеличит срок досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ
Срок досрочного голосования по поправкам к Конституции России увеличат на несколько дней в связи с ситуацией по коронавирусу.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
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Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом
Лучшая защита от коронавируса – хороший иммунитет, считают специалисты.