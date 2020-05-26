Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКремль не считает поправки к Конституции устаревшими

Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.
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Песков заявил, что изменения после пандемии не потребуют новых поправок к Конституции

ТАСС07:29

В Кремле заявили, что поправки к Конституции не устарели из-за коронавируса

Интерфакс07:12

Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими

Коммерсантъ06:53

В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели

РИА Новости07:00

В Кремле не согласились, что из-за пандемии поправки в Конституцию устарели

Газета.Ru06:55

В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции

Российская газета07:08

Кремль исключил новые поправки в Конституцию из-за пандемии COVID-19

РБК06:46
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Политика

Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Политика

В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны

В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
706
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей

Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:48
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Общество

В Петербурге более 3 тыс. врачей заразились коронавирусом

Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, превысило 3 тыс. человек, восемь умерли.
ТАСС 08:31
Здоровье

79 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Алтайском крае

По данным на 26 мая, в Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19.
Алтайская правда 01:35
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Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
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Общество

Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков

Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.
РБК 08:39
Кино

«Отряд самоубийц» может получить режиссерскую версию

Вероятно, в случае успеха Snyder Cut на HBO Max очередь дойдет и до режиссерской версии "Отряда самоубийц".
Российская газета вчера в 08:24
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Футбол

РПЛ: все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию

Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что все иностранные специалисты и игроки вернулись в страну.
RT на русском 08:31
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
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Политика

Постпред РФ оценил возможность открытия внешних границ ЕС для россиян

В интервью телеканалу «Россия 24» 14 мая Чижов заявил, что вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, закрывшихся на фоне пандемии коронавируса, в практическом плане пока не стоит.
Известия 07:20
Общество

Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
1,2K
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,1K
Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Lenta.ru 02:27
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Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
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Происшествия

В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны

Напомним, 1 мая на территории входящего в Садовское поселение аула Бжедугхабль прошли похороны с участием около 500 человек, после чего произошла массовая вспышка коронавируса.
REGNUM 06:13
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Происшествия

Число жертв непогоды в Свердловской области увеличилось до трёх

Число погибших при шквалистом ветре в Свердловской области увеличилось до трёх.
RT на русском вчера в 12:26
159
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Здоровье

В комздраве Петербурга рассказали о 12 новых жертвах коронавируса

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о 12 новых смертях от коронавируса.
Peterburg2.ru 07:30
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Экономика

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
Forbes 06:38
Кино

Netflix выпустил первый тизер финального сезона «Тьмы»

Стриминговый сервис Netflix показал тизер третьего сезона сериала «Тьма», премьера которого состоится на платформе 27 июня.
iReactor 08:22
Происшествия

В Самарской области загорелись 11 частных домов

В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
РБК 02:47
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Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
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Происшествия

Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве

Lenta.ru 04:06
Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські Новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
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Происшествия

Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
RT на русском 07:15
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