Политика

REGNUMREGNUMКремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав

Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
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В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции

РИА Новости09:38

Кремль ответил муфтию Татарстана, выступившему против «русского народа» в Конституции

Московский Комсомолец04:29

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

RT на русском04:46

В Кремле не увидели в понятии «государствообразующий народ» почвы для конфликта

Интерфакс04:45

Кремль ответил на критику муфтия Татарстана из-за поправки в Конституцию

РБК04:30

В Кремле не видят причин для конфликта из-за понятия «государствообразующий народ»

Коммерсантъ05:06

Песков: поправка о государствообразующем народе не приведет к ущемлению прав иных этносов

ТАСС04:18
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Экономика

Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для реализации социальных инициатив президента России.
Известия 08:21
Происшествия

Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Российская газета 06:52
Игры

В PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками

В магазине Sony началась новая распродажа, во время которой подписчики PlayStation Plus могут получить двойную скидку.
Городской портал Новый Нижний 03:00
Политика

Верховная рада утвердила нового премьера Украины

Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.
РБК 11:19
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Общество

Протоиерей Смирнов заявил о бесполезности образования для девочек

РИА Новости 10:55
Общество

Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
ВашГород.ру 01:46
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Футбол

Роналду вернулся в Турин, навестив мать, у которой случился инсульт

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в Турин из Португалии, где он навестил свою маму Долореш, у которой случился инсульт.
Чемпионат 09:48
Футбол

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России

Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости 10:31
Армия и оружие

Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
iReactor 09:38
Игры

В Final Fantasy VII Remake уже можно бесплатно поиграть на PS4

Российская газета 02 марта в 05:31
Армия и оружие

Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб

Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Интерфакс 09:21
Политика

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

РИА Новости 04:21
Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Футбол

ФК «Тамбов» опубликовал в «Твиттере» видеоролик «Вернись домой»

ГТРК Тамбов 04:59
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сваты 7»

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью

Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Srnsk 03:05
Спорт

Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
REGNUM 11:28
Происшествия

Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

РИА Новости 10:42
Общество

Роскомнадзор заблокирует страницы с фейками про коронавирус в России

Роскомнадзор внес распространяемые в соцсетях фейковые сообщения о коронавирусной инфекции в России в реестр запрещенной в РФ информации.
Новый День 08:26
Общество

Елизавета II вручила награды в перчатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за десятилетие провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране.
ТАСС 01:32
Фигурное катание

Мозалёв занимает второе место после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянин Андрей Мозалёв занимает второе место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
RT на русском 11:06
Политика

Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
РИА Новости 09:42
Политика

Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов президента США

Ведомости 10:44
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 11:27
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за измен мужа

OAnews 05:45
Экономика

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
Коммерсантъ 07:46
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